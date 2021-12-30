За последние месяцы Институт философии Российской академии наук (РАН) заказал несколько исследований, изучающих ад. 742 тысячи рублей было потрачено на исследование «Является ли злом существование ада», свидетельствуют данные с сайта госзакупок, обращает внимание РБК.

В октябре этот договор был исполнен воронежским доцентом Игорем Гаспаровым (доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — сообщили РБК в Институте философии РАН на просьбу прокомментировать исследование «Является ли злом существование ада».

Кроме того, институт философии заказал работу «Бесполезная свобода и проблема ада» за аналогичную сумму. Единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура (кандидат наук, преподает в НИУ ВШЭ). Договор исполнен также в октябре.

Институт философии также потратил 667 тысяч рублей на работу «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX-нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни» и 686 тысяч — на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

27 декабря стало известно, что Институт философии РАН после конфликта вокруг назначения нового директора возглавит его научный руководитель, доктор философских наук и академик Абдусалам Гусейнов. До этого шесть лет институт возглавлял академик Андрей Смирнов, но этой зимой министерство науки не утвердило его кандидатуру и внезапно опубликовало решение о назначении нового врио директора — Анатолия Черняева. В институте Черняева называют «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе», писало «Би-Би-Си». Коллектив института объявил бойкот новому директору, против этого назначения выступили и многие научные коллективы России. Через неделю министерство науки назначило новым врио директора института Гусейнова.

В конце ноября член-корреспондент РАН, президент Курчатовского института, доктор физико-математических наук и брат друга Кремля Юрия Ковальчука Михаил Ковальчук стал лауреатом премии «За верность науке». Он известен разными антинаучными высказываниями, все они по большей части касаются Соединенных Штатов, замечает The Insider. 30 сентября 2015 года, выступая перед членами Совета Федерации, он заявил, что некие враждебные России силы, в частности в США, ставят перед собой цель «создать принципиально новый подвид Homo sapiens — служебного человека». Этот «служебный человек», по утверждению Ковальчука, обладает ограниченным самосознанием, его размножение находится под внешним контролем, а кормом ему служат генно-модифицированные организмы.​