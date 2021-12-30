28 декабря угольные компании сообщили о риске остановки добычи из-за нехватки аммиачной селитры, которая используется для взрывных работ. Крупнейший в стране производитель металлургических углей «Сибантрацит» заявил, что компания получила уведомление о «критических проблемах», и предупредил, что имеющиеся запасы необходимого вещества кончатся в ближайшие 10 дней. Связано это как с приоритетными поставками селитры сельхозпредприятиям, так и с ростом цен на нее во всем мире. То есть нынешняя непростая ситуация с углем в России может усугубиться еще больше.

В ущерб промышленности

В России ежегодно производится около 10 млн тонн селитры, пишет «Коммерсант». Из них около 4,5 млн тонн поступают сельхозпредприятиям, еще 1,5 млн тонн — промышленности, остальное идет на экспорт.

На фоне роста цен на удобрения в мире аграрии стали опасаться его дефицита, поэтому власти под угрозой ограничения экспорта заставили производителей удобрений гарантировать выполнение заявок фермеров к весенней посевной — в ущерб промышленности. В итоге в 2022-м аграрии планируют приобрести уже около 5,1 млн тонн аммиачной селитры, по сообщениям из Минсельхозе, или даже 6 млн тонн, по данным источников «Коммерсанта».

Глава совета директоров производителя минеральных удобрений «Акрон» Александр Попов уже предупредил о грядущем в посевной сезон, особенно с февраля по май, дефиците селитры, но уверяет, что в целом по году его не будет. По словам Попова, «Акрон» до декабря не поставлял селитру промышленникам, но сейчас за ней «стоит очередь».

«Насколько нам известно, некоторые производители селитры уже почти вдвое повысили цены, это, естественно, ударит по себестоимости», — заявил представитель «Сибантрацита». Стоимость взрывных работ при добыче уже угля выросла на 60-65%, сообщили в пресс-службе разреза «Кузнецкий Южный». Разумеется, это «существенно отразится на себестоимости угля».

Некоторые эксперты и участники рынка для выравнивания ситуации предложили приобретать «химию» за рубежом. Например, Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка полагает, что в крайнем случае предприятия могли бы закупать селитру в Узбекистане и Казахстане. Однако Дмитрий Акишин из Vygon Consulting сомневается в наличии там свободных объемов с учетом того, что РФ никогда не закупала селитру за границей, и отмечает сложности в трансграничной перевозке продукта с его двойным назначением.

Замерзают в домах

В то же время в некоторых регионах России уже зафиксирована нехватка угля. Дело в том, что цена на уголь сейчас буквально зашкаливает, и владельцам шахт несподручно возиться с поставками по российским регионам. «Это логично, что, если цена на внутреннем российском рынке оказывается ниже мировой, производитель начинает продавать его за рубеж», — замечает руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ Александр Лукин. Нелогично, что власти на это повлиять никак не могут.

В итоге из-за увеличения экспорта в Китай российского угля, добычи которого в 2021-м выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом, а также из-за резкого подорожания перевозок топлива по железной дороге (в среднем на 50-60%) еще осенью начался дичайший дефицит угля в Сибири, о чем рассказывал TRT на русском. Под удар попали преимущественно сельские районы и их простые жители. «Газифицированность края не превышает 16%, в основном на селе люди у нас топятся углем и дровами», — рассказал «Сибирь.Реалии» бывший кандидат в губернаторы Алтайского края и глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Бородин.

Член Совета депутатов Локтевского района и менеджер местного поставщика угля Сергей Крысанов поведал, что на его предприятии топливо закончилось еще 5 ноября. Пять вагонов, что поступили тогда, люди буквально смели. Затем сельчане, кто мог, покупал «тепло» в соседних районах, причем также дороже, чем его закупочная стоимость.

Чтобы не замерзнуть в неотапливаемых домах, отчаявшиеся жители района шли на крайние меры: они начали незаконную рубку кленов и стали ночевать вместе. Больше всего боялись за одиноких стариков, «которые могли просто замерзнуть».

«Сельчане говорят, что таких проблем с топливом в регионе не было даже в лихие 1990-е», — рассказал Tolknews. К середине декабря «с углем все плохо» стало и в Омской области: администрация пожаловалась на целые серии отказов поставщиков исполнять контракты.

«О том, что такая ситуация может сложиться, мы говорили заранее, уже в июле-августе было понятно, что у населения зимой будут проблемы с покупкой твердого топлива», –– поясняет Бородин. Однако власти на эти сообщения не обратили должного внимания. Сергей Крысанов говорил журналистам, что «инициативу по выходу из ситуации должно взять на себя правительство», мол, больше некому. Но и тут получилось недоразумение.

Ввели в заблуждение

В середине декабря редактор сайта «Политсибру» Александра Черданцева на ежегодной большой пресс-конференции президента задала Владимиру Путину вопрос о росте цен на уголь и его дефиците на Алтае. Глава государства ответил, что все регионы отчитались о готовности к отопительному сезону. Однако Алтайская журналистка пояснила, что к отопительному сезону регион готов, но цены на уголь для населения остаются высокими, «у людей не хватает денег».

«Путь простой — субсидии, мы же их предоставляем. Просто нужно своевременно реагировать», — сказал глава государства. И пояснил: «То, что уголь подорожал, хорошо, просто надо было своевременно организовать закупки». По словам главы государства, все это — оплошность муниципалитетов и регионов.

В итоге оказалось, что даже муниципалитеты, ранее отчитавшиеся о 100% готовности к сезону, столкнулись с перебоями и отменой уже заключенных контрактов.

Ранее информацией о дефиците угля для населения в Сибири и увеличении цен на него интересовалась прокуратура Алтайского края. Она даже возбудила уголовное дело по статье «Халатность» из-за перебоев с поставками. Но максимальное наказание по данной статье — арест на срок до трех месяцев. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин объявил предостережение министру промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславу Химочке.

В связи с этим в данной теме есть еще один актуальный аспект: кто ответит за всю сложившуюся ситуацию — как с углем, так и с селитрой в стране? Pensnews.ru полагает: «Стрелочники в лице непосредственных руководителей предприятия и участков будут наказаны, однако угольные короли как обычно уйдут от ответственности».