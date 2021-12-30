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Путин: партнерство с Турцией в освоении космоса имеет хорошие перспективы
Президент России поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с Новым годом и отметил, что за последнее время удалось немало сделать для развития российско-турецких связей — прежде всего, в торгово-экономической, энергетической и военно-технической сферах
Путин: партнерство с Турцией в освоении космоса имеет хорошие перспективы
Путин: партнерство с Турцией в освоении космоса имеет хорошие перспективы / Others
30 декабря 2021 г.

Взаимодействие России и Турции в мирном освоении космоса имеет хорошие перспективы, отметил президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, которое приводит пресс-служба Кремля.

​​​​​​​Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин между Москвой и Анкарой имеет хорошие перспективы. Также Путин выразил уверенность, что совместными усилиями России и Турции удастся обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества, а также тесного партнерства в международных делах на благо дружественных народов обеих стран, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.

В поздравлении турецкого лидера с Новым годом Путин с удовлетворением отметил, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, за последнее время удалось немало сделать для развития российско-турецких связей — прежде всего, в торгово-экономической, энергетической и военно-технической сферах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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