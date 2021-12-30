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Талибы намерены назначить посла в Москве
Руководящее Афганистаном движение «Талибан» планирует назначить своего посла в Москве, рассказал представитель талибов Забихулла Муджахид. Он отметил, что талибы пока не получали от России условий для признания сформированного ими правительства
Талибы намерены назначить посла в Москве
Талибы намерены назначить посла в Москве / Others
30 декабря 2021 г.

Руководящее Афганистаном движение «Талибан» планирует назначить своего посла в Москве, сообщил РИА «Новости» официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

«У нас есть план, особенно по действующим посольствам, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим. Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем», — сказал Муджахид.

При этом Муджахид не уточнил сроки назначения посла и отметил, что движение пока не получало от России условий для признания сформированного талибами правительства. По словам Муджахида, признание правительства будет способствовать развитию отношений и доверия, в частности, с США.

После возвращения к власти в Афганистане талибы пытаются установить партнерские отношения с Россией. Так, в декабре директор департамента туризма министерства информации и культуры Афганистана Ниаматулла Мусафер заявил, что в стране будут рады видеть российских туристов.

Российским государственным СМИ, тем временем, запретилиназывать талибов «террористами». Вместо этого при упоминании «Талибана» сотрудникам российских государственных информационных ресурсов РИА «Новости» и RT необходимо писать сноску — «Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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