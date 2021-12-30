Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не относится к ближайшему окружению президента России Владимира Путина, сообщает телеканал «Грозный».

«Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи Кадырова с Владимиром Путиным. Мне ни разу никто не говорил сделать заявление в отношении Украины или других иных государств», — сказал глава Чечни, отвечая на выводы «некоторых экспертов о том, что его заявление по Украине было надиктовано лично Путиным».«Да, когда есть необходимость, я звоню президенту и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам. Как глава государства, он всегда на связи со всеми руководителями регионов», — отметил он.

Кадыров добавил, что у него, как у главы региона, есть отношения со всем руководством страны — от президента и его администрации до министров.

Он также подчеркнул, что всегда выражает сугубо личное мнение. «Судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации, потому что западные, европейские государства потихоньку приближаются к границам нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы. Если мы сдадим свои позиции, могут диктовать, как и другим, свои условия», — добавил глава Чечни.

На прошлой неделе Кадыров допустил, что если президент Украины Владимир Зеленский продолжит антироссийскую политику, то эту страну могут присоединить к России. «Украинцы — наш народ, это наша территория», — сказал он, добавив, что выражает личное мнение.