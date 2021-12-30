За 30 лет существования Российская Федерация заключила больше всего двусторонних договоров с Казахстаном — 248, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР).

В основном страны договаривались о военном сотрудничестве (24 договора) и развитии космоса (23 соглашения).

Второе и третье места делят Украина и Беларусь — по 231 договору. С Минском чаще всего Москва договаривалась о выдаче кредитов — 24 соглашения, еще 17 касаются транзита нефти и газа. С Киевом Москва в основном договаривалась о поставках различных товаров — этому посвящено 17 соглашений.

Далее следует Армения (161 соглашение). С этой страной Россия заключила больше договоров о военном сотрудничестве, чем с любым другим государством, — 34.

Аналогичное число соглашений — 161 — Россия подписала с Китаем. Чаще всего Москва и Пекин договаривались о демаркации границ и проведении встреч на высшем уровне — по 14 раз.

Далее идут Кыргызстан (154), Узбекистан (121), Таджикистан (120), Молдавия (87).

На десятом месте находится США с 82 соглашениями. Больше всего Москва и Вашингтон заключали договоры в сфере мирного атома и космоса — 12 и 9 соответственно. Еще 6 двусторонних договоров (больше, чем с какой-либо другой страной) было заключено о разоружении.

29 декабря Государственная пограничная служба Украины сообщила, что за 2021 год во въезде в Украину было отказано 6,4 тысячам россиян, что составляет 15% от общего числа граждан, которых не впустили в страну. В ведомстве отметили, что в течение года украинские пограничники реагировали на угрозы наращивания Россией военного присутствия вблизи Украины и миграционный кризис на границе между Беларусью и Европейским союзом.