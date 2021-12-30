ПОЛИТИКА
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Чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу в Москве
В столице России с 27 декабря проходит чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу. Призовой фонд - $220 000. На протяжении четырех дней за него борются более 3 тысяч спортсменов и спортсменок, в том числе - 63 ребенка. Бразильское джиу-джитсу – международное единоборство с болевыми и удушающими приемами. Оно не признано олимпийским видом спорта, однако на рост его популярности это не влияет. #Москва #trtнарусском #джиуджитсу #турнир #спорт
Чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу в Москве / Others
30 декабря 2021 г.
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