В январе Россию должен посетить президент Ирана Эбрахим Раиси, визит которого прояснит характер отношений между Кремлем с новой, консервативной администрацией в Тегеране. От поездки ожидают подписания договора о всестороннем сотрудничестве сроком на 20 лет, который, в действительности, был заключен еще в 2001 году и продлевался автоматически каждые пять лет. Однако несмотря на то, что отношения двух государств двигаются по предсказуемой траектории, Тегеран в 2020 году притормозил пролонгацию, указав на необходимость обновления текста.

Заключение подобных стратегических договоренностей между Ираном и Китаем сроком на 25 лет вызвало целый конспирологический бум. Эксперты делали широкие предположения: циркулировали гипотезы как об «отделении» от Исламской Республики ряда островных территорий в пользу КНР, так и о развертывании в некоторых ее районах китайских военных баз. На этом фоне нетрудно предсказать, какую волну слухов может спровоцировать текст российско-иранской сделки о всестороннем сотрудничестве. Тем более с учетом непонятного желания «обновить» соглашение.

Отдельную атмосферу создает стагнация венских переговоров о восстановлении ядерной сделки, которые гипотетически могли бы привести к снятию части американских санкций с иранской экономики. Пока дипломаты Исламской Республики — с их запутанным пониманием тактики уступок, — торгуются с американцами за гарантии сохранения соглашения, у Вашингтона заканчивается терпение. В этих обстоятельствах Тегерану ничего не остается, кроме как искать новые финансовые возможности в рамках уже существующих альянсов.

Защитить небо

Главная интрига визита Раиси в РФ — это то, по какому пути двинется развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) между Ираном и Россией. После снятия оружейного эмбарго ООН Тегеран претендует на приобретение продвинутой продукции российского оборонпрома. Акцент на уникальность контактов в этой сфере делал во время осенней поездки в Россию глава Генерального штаба Мохаммад Багери. Военачальник, впрочем, тогда сделал оговорку: связи Москвы и Тегерана, конечно, крепки, но «еще не достигли этапа» формирования военного блока.

Как говорят со ссылкой на собственные информированные источники иранские военные эксперты, Тегеран рассчитывает закупить как минимум 24 единицы многоцелевых сверхманевренных самолетов Су-35СЭ. О серьезности намерений Исламской Республики в этом плане говорит то, что ВВС Ирана уже отобрали три десятка пилотов, которые будут учиться управлять Су-35СЭ. Если соответствующих договоренностей Москве и Тегерану удастся добиться в январе, то подготовительная работа начнется практически сразу, говорят эксперты.

Отдельный вопрос — это продление срока службы, ремонт и модернизация двух десятков самолетов МиГ-29 и 25 Су-24МК, которые есть на вооружении ВВС Исламской Республики.

В то же время есть предположение, что иранцы могут запросить приобретение российских ЗРС С-400. Тем не менее, в свете того, что, по некоторым предположениям, между Россией и Израилем есть джентльменские договоренности по ограничению продажи продвинутых вооружений «неблагонадежным» странам, Тегерану вполне могут дать аккуратный отказ. Вероятно, сам вопрос станет тестом на уровень доверия между Россией и Ираном.

Исламская Республика крайне остро нуждается в защите своего воздушного пространства на фоне регулярных слухов о подготовке против нее военной операции за региональные авантюры, однако Кремлю принципиально важно проверить адекватность новой исполнительной власти и ее способность просчитывать риски на региональном уровне.

Оплата топливом

У экспертов есть сомнения, что Иран, который продолжает находиться под западными санкциями, сможет полностью расплатиться с РФ по всем оборонным контрактам, которые его интересуют. В связи с этим Исламскую Республику — при всех ее масштабных оружейных запросах — подозревают в готовности к некого рода бартеру: нефтяные ресурсы в обмен на военную продукцию российского рынка. И визит Раиси, как кажется, должен расставить все точки над «и» в ситуации вокруг этих схем рассчета.

В этом году — на фоне того, что в иранском секторе Каспийского моря было обнаружено газовое месторождение «Чалус», которое, согласно иранским оценкам, способно покрыть 20% потребностей европейских стран в топливе, соответствующие предположения уже появлялись: западные эксперты выражали уверенность в том, что Тегеран мог бы передать вопросы разработки и транспортировки газа с «Чалуса» под ответственность китайскому и российскому бизнес-сообществу, взамен получив от официоза этих стран некую форму военно-политической поддержки.

Российская экспертная среда смотрит на идею такого бартера с осторожностью. «Эта страна может расплатиться с Россией и бартером — сельхозпродукцией, природными ископаемыми и т.п, — рассуждает военный эксперт Юрий Лямин. — Видимо, сейчас на эту тему и идут на уровне специалистов переговоры между Тегераном и Москвой».

Однако, как отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, вопрос для российской стороны не будет столь простым. «Иран находится под санкциями, и у Тегерана большие экономические проблемы, — признал эксперт в разговоре с журналистами. — Конечно, иранцы будут у нас клянчить скидки на вооружения». Но Москва, по его словам, могла бы просто может дать кредит. «Если мы давали кредиты Венесуэле, Иордании, Беларуси, почему бы не дать Ирану?» — подытожил исследователь.