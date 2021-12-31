Смертная казнь в РФ может вернуться, такой возможности исключать нельзя. Об этом пишет глава Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», которая размещена непосредственно на сайте суда. По мнению Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания стало уступкой «несвойственным российскому национальному правосознанию» ценностям.

Юристы и общественники тут же забили тревогу и предлагают народу, который считает, что будут казнить только педофилов и маньяков, включить голову: смертная казнь может стать легким способом избавиться от неудобных, как это уже было в СССР. Примечательно, но в тот же день, 29 декабря, стало известно, что в Казахстане полностью отменили «законное убийство». Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие поправки в законодательство.

На почве эмоций

Обычно тема возврата к смертной казни наиболее активно обсуждается в России в случаях совершения резонансных преступлений в отношении детей, но никак не перед главными праздниками в году. Например, после убийства 9-летней девочки в Саратове в 2019-м провластный журналист Владимир Соловьев прогремел на всю страну с заявлением, которое стали подхватывать многие напуганные ситуацией россияне: «Я добрый человек, поэтому я за смертную казнь».

Эта тема в принципе неоднократно поднималась и властью, и политиками. Известно, что в 2017-м глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая с лекцией перед студентами, заявил: мораторий на смертную казнь допустимо отменить — по итогам референдума. В этом году в июле лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что он был введен преждевременно, потому что убийства женщин и детей должны наказываться «жестко и решительно». В середине декабря депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вернуть смертную для педофилов. А в феврале член ЛДПР и депутат Саратовской областной Думы Станислав Денисенко призвал казнить коррупционеров, а также конфисковать их имущество.

И вот сейчас главный судья России Зорькин всколыхнул общественность, которая спокойно готовилась отмечать Новый год, эмоционально заряженной темой. Потому что вопрос о применении смертной казни нельзя полностью закрыть до тех пор, пока существует практика умышленных убийств, уточнил он.

«Валерий Зорькин вытащил топор палача из-под судейской мантии, — тут же возмутилась «Свободная пресса» и предположила: — Власть прощупывает, как безболезненно снять мораторий на смертную казнь в России».

История повторяется?

Чтобы лучше понять, чем может обернуться возвращение высшей меры наказания, стоит обратиться к ее истории в СССР и современной России. Право.ru исследовал непростую практику и выделил немало нюансов. Например, первый в Советской России смертный приговор был оглашен в 1918-м в отношении начальника Морских сил Балтийского моря Алексея Щастного. Ему предъявили обвинение, которое легко ложиться и на современные реалии, — «в контрреволюционной агитации, попустительстве таковой во флоте, неисполнении приказов советской власти и планомерной дискредитации ее в глазах матросов».

С 1920 по 1950 год к высшей мере наказания приговаривали за заключение убыточных договоров, вынесение неправосудного приговора, незаконное задержание, получение взятки, бесхозяйственное использование рабочей силы в военное время, неисполнение обязательств по договору, хищение из государственных складов. Смертная казнь применялась даже во внесудебном порядке.

После смерти Иосифа Сталина в 1953 году был взят курс на либерализацию и гуманизацию общественной жизни. В 1960 году вступил в силу УК РСФСР, согласно которому смертную казнь могли назначить за мародерство, посягательство на жизнь народного дружинника, добровольную сдачу в плен, измену Родине, получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, нарушение правил о валютных операциях в крупных размерах и другие преступления. Только спустя два года была восстановлена смертная казнь за изнасилование, взяточничество и ряд экономических преступлений. С конца 1980-х количество смертных приговоров начало сокращаться. В 1995 году их было всего 141.

В 1997-м РФ, чтобы вступить в Совет Европы, подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которому «смертная казнь отменяется». Госдума должна была ратифицировать его до мая 1999-го, но так и не сделала этого. Так что формально документ для РФ не вступил в силу. Однако по международным правилам после подписания договора страна должна вести себя как в случае его ратификации — поэтому на смертную казнь в России с 16 апреля 1997-го наложен мораторий.

В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. По комментариям Зорькина, суд лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение.

Эксперты против

Опираясь на историю, не трудно догадаться, где бы сейчас, например, был главный оппозиционер Алексей Навальный, да и другие неугодные люди. В связи с этим настораживает и упорное стремление Кремля воссоздать такую же вертикаль власти, которая была в СССР.

«Люди, которые поддерживают смертную казнь, не понимают, о чем говорят», — выступил с целой статьей краснодарский адвокат Александр Валявский. На его взгляд, «это высказывание председателя Конституционного суда — очередной шаг к диктатуре в России». Также он заметил, что «мы идем не вперед, а возвращаемся к каким-то феодальным порядкам», потому что в принципе говорить о возвращении к смертной казни в 21-м веке, а уж тем более применять ее в современном государстве неправильно.

Удивили слова Зорькина и члена Совета по правам человека при президенте РФ, историка Николая Сванидзе. «Смертная казнь — это абсолютная мера наказания, которая не предполагает ошибок правосудия, потому что выпустить человека из тюрьмы можно, а вернуть ему жизнь — нет, — заявил он. — Если человека неправильно осудили, то все, привет, его уже нет с нами. Одного этого достаточно, чтобы продлить мораторий на смертную казнь».

Кстати, Валявский обратил отдельное внимание, что в России менее 1% оправдательных приговоров. «При этом суды присяжных оправдывают 30%. Из этого можно сделать вывод, что профессиональные судьи часто ошибаются. Таким образом, если будет применяться смертная казнь, под это наказание могут попасть даже невиновные граждане», — настаивает эксперт. Он считает, «что это все неправильно», «нужно в первую очередь наводить порядок в судебной системе».

Народ не знает правды

Из-за того, что люди не знают, как на самом деле работает правовая система, они сейчас, согласно социсследованиям, поддерживают смертную казнь для педофилов, убийц детей и прочих категорий граждан, совершивших особо тяжкие преступления. «Если бы такие исследования проводились среди лиц, которые уже прошли через уголовное судопроизводство, то я абсолютно уверен, что цифры были бы абсолютно другими», — заключает адвокат Валявский.

Поэтому референдум, о котором рассуждал главный следователь страны Бастрыкин, может оказаться просто-напросто опасен для самих же россиян, да и в принципе звучит абсурдно. Как и комментарий слов Зорькина главы конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса. «Это вопрос, готово ли общество, — сказал сенатор, — принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет». По его мнению, также это скорее морально-нравственный, а не юридический вопрос.

Судебный произвол

В то же время эксперты Право.ru уверены, что применение смертной казни никак не повлияет на количество преступлений, а именно — на их сокращение или жестокость. Также еще недавние сторонники смертной казни теперь отказываются от своих убеждений. Например, председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин в 2005 году вносил в Госдуму законопроект и возвращении смертной казни. «А сейчас я против снятия моратория на смертную казнь, потому что у меня утрачено доверие к судебной системе, я перестал верить в объективность правосудия в России, — цитирует политика «Лента.ру». — Там слишком нарушается дух правосудия, слишком силен административный ресурс и судебный произвол».

Сегодня любой гражданин, который не совершал никаких преступлений, совершенно спокойно может попасть под уголовное преследование, и шансов исправить ситуацию у него практически нет, констатирует адвокат Валявский. Он вспоминает дело журналиста Ивана Голунова, которое удалость закрыть благодаря широкому общественному резонансу. А если бы это был простой парень, чем бы это все закончилось? «За сбыт наркотиков у нас уже сейчас назначают до 20 лет лишения свободы. А представьте, если будет смертная казнь, если он попадет под такой прессинг, — предупреждает юрист: — Совершенно невиновного человека лишили бы жизни».

Для особо тяжких преступлений в стране есть мера наказания — пожизненное лишение свободы. Это достаточно суровое наказание, порой даже более суровое, чем смертная казнь, говорят большинство экспертов. Секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр счел, что возвращение смертной казни в РФ в ближайшие годы не будет. «Такое возможно когда-то, при стечении каких-то обстоятельств. Но, во всяком случае, в ближайшие годы, как мне кажется, этого не будет, потому что Россия на это не пойдет, Европа на это не пойдет и другие страны не поддержат такую позицию», — поделился он с журналистами.

Даже в МИДе не увидели повода возвращать необратимую меру наказания. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев напомнил, что «позиция у нас совершенно четко определена»: «Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент».

Действительно, Владимир Путин однозначно высказывался против смертной казни еще в 2007 году и в 2013. Тогда президент России заявлял: «Смертная казнь бессмысленна и контрпродуктивна. Бессмысленность смертной казни доказана тысячелетней историей человечества и современной цивилизации. И само по себе ужесточение наказания вплоть до смертной казни не является панацеей».

Но все-таки настораживают высказывания некоторых его подчиненных. Например, депутат Госдумы Михаил Делягин на днях предостерег россиян от чрезмерного гуманизма к преступникам, который, по его словам, «оборачивается зверством по отношению ко всем остальным».