Охранник распылил газовый баллончик в лицо пенсионерки

В ярославской поликлинике №2 охранник распылил слезоточивый газ в глаза пенсионерки, которая зашла в медучреждение погреться и передохнуть с дороги. Он попытался ее выпроводить. На помощь пришли медработники. Они вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в офтальмологическое отделение больницы. Полиция начала разбирательство. #охранник #поликлиника #пенсионерка