ПОЛИТИКА
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Охранник распылил газовый баллончик в лицо пенсионерки
В ярославской поликлинике №2 охранник распылил слезоточивый газ в глаза пенсионерки, которая зашла в медучреждение погреться и передохнуть с дороги. Он попытался ее выпроводить. На помощь пришли медработники. Они вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в офтальмологическое отделение больницы. Полиция начала разбирательство. #охранник #поликлиника #пенсионерка
Охранник распылил газовый баллончик в лицо пенсионерки / Others
31 декабря 2021 г.
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