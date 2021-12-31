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Россия откажется от аренды части Байконура
Роскосмос собирается вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года
Россия откажется от аренды части Байконура
Россия откажется от аренды части Байконура / Others
31 декабря 2021 г.

Россия планирует отказаться от аренды и передать Казахстану 16 объектов космодрома Байконур, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник на космодроме.

«Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Россия передаст еще и имущество с остаточной стоимостью. Сейчас специальная комиссия прорабатывает возможность снятия его с учета российских предприятий перед передачей Казахстану.

В список попала не только недвижимость, часть имущества имеет остаточную стоимость. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже говорил о необходимости избавиться от ненужных объектов, будь то «металлолом или другие материалы».

Изменения в договор аренды Байконура у Казахстана вступили в силу летом уходящего года. Теперь космодром передан в аренду до 2050 года, тогда как прежний договор был рассчитан на 20 лет. Россия ежегодно платит за аренду Байконура $115 млн.

В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что оба экземпляра советского космического корабля «Буран», находящиеся на хранении в Казахстане, могут быть окончательно утрачены, поскольку собственник не следит за их состоянием. 6 сентября научно-производственное объединение «Молния», разработавшее орбитальный корабль, осмотрело «Буран» для планирования его возвращения в Россию. В ответ на это генеральный директор частной казахстанской ракетно-космической компании «Байконур» Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром «Бурана», в своем Facebook заявил, что не позволит этому осуществиться. Он обвинил российскую сторону в непризнании решений казахстанских судов и заявил, что будет отстаивать свою правоту в международных инстанциях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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