Россия планирует отказаться от аренды и передать Казахстану 16 объектов космодрома Байконур, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник на космодроме.

«Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Россия передаст еще и имущество с остаточной стоимостью. Сейчас специальная комиссия прорабатывает возможность снятия его с учета российских предприятий перед передачей Казахстану.

В список попала не только недвижимость, часть имущества имеет остаточную стоимость. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже говорил о необходимости избавиться от ненужных объектов, будь то «металлолом или другие материалы».

Изменения в договор аренды Байконура у Казахстана вступили в силу летом уходящего года. Теперь космодром передан в аренду до 2050 года, тогда как прежний договор был рассчитан на 20 лет. Россия ежегодно платит за аренду Байконура $115 млн.

В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что оба экземпляра советского космического корабля «Буран», находящиеся на хранении в Казахстане, могут быть окончательно утрачены, поскольку собственник не следит за их состоянием. 6 сентября научно-производственное объединение «Молния», разработавшее орбитальный корабль, осмотрело «Буран» для планирования его возвращения в Россию. В ответ на это генеральный директор частной казахстанской ракетно-космической компании «Байконур» Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром «Бурана», в своем Facebook заявил, что не позволит этому осуществиться. Он обвинил российскую сторону в непризнании решений казахстанских судов и заявил, что будет отстаивать свою правоту в международных инстанциях.