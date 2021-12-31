Политическое признание сформированного «Талибаном» нового правительства Афганистана является скорее «символическим политическим актом» — де-факто признание уже происходит, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Делегация талибов участвовала в представительной встрече московского формата здесь у нас, имела возможность напрямую общаться с десятью странами региона. В Исламабаде была чрезвычайная сессия совета министров иностранных дел ОИК, куда талибы были тоже приглашены <...>. Процесс признания происходит исподволь и постепенно. Мы особо не зацикливаемся на признании или непризнании. У нас [в Кабуле] работает полноформатное российское посольство. И оно не одиноко — семь посольств [работают] и еще три-четыре на подходе. Такими отдельными мелкими шагами признание де-факто уже происходит», — сказал Кабулов в интервью Sputnik.

В то же время, как пояснил дипломат, для полноценного признания талибского правительства есть «определенный пакет требований», которые новые власти должны выполнить.

«Мы выступаем не просто за этническую, а за этнополитическую инклюзивность. Это наша официальная и на данный момент железобетонная позиция, которой мы придерживаемся и намерены так же действовать и дальше. <...> Мы всегда выступаем за базовые правочеловеческие нормы, которые включают в себя инклюзивность. Во-вторых, для нас принципиально важно, чтобы афганские девочки и женщины получили доступ к образованию и общественно-политической жизни», — отметил он, добавив, что талибы «должны к этому стремиться с учетом собственных традиций и возможностей».

«Всегда считалось, что около 50% населения Афганистана — это пуштуны. Кто-то считает больше, кто-то меньше. Таджики считались где-то на уровне 30%, опять же, плюс-минус. Хазарейцы — максимум до 15%. Остальные — это узбеки, туркмены и многие другие этнические группы. Если исходить из этого сухого арифметического подхода, то наверное, [можно] придерживаться такого подхода. Но политика отличается от математики тем, что не признает точности, потому что зависит от конкретных обстоятельств в стране. Иногда некоторые группы могут быть удовлетворены своей представленностью даже при меньшей доле. Важно не количество, а качество той власти, которую они получат в руки», — пояснил далее Кабулов понятие «инклюзивного правительства».

При этом он отметил, что Россия «не собирается» признавать «Талибан» в одностороннем порядке, а будет решать этот вопрос вместе с другими членами Совета безопасности ООН.

Кабулов также признал, что у талибов есть проблемы с управлением страной, поэтому необходимо «создавать комфортные условия» эмигрировавшим специалистам с тем, чтобы они захотели вернуться назад.

«Речь идёт не о тех вороватых молодых людях, прилетевших из США и Европы подворовывать вместе с правительством. Нет. Речь идёт о нормальных патриотически настроенных афганцах, специалистах, молодых, желающих служить своей родине», — сказал Кабулов.

Он отметил, что «талибам нужно будет серьезно заниматься управлением страны с учетом мнения граждан», поскольку «голод и холод» обостряют внутреннюю социальную напряженность и недовольство властью, возникают протестные движения. При всех сложностях нынешней социально-политической ситуации в Афганистане Кабулов полагает, что в стране нет «такой организованной и мощной силы», которая может «бросить вызов талибам». Антиталибский Фронт национального сопротивления (ФНС) под управлением Ахмада Масуда-младшего дипломат назвал «виртуальным движением».