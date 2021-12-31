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В Мекке и Медине вновь ввели социальную дистанцию между молящимися
В рамках борьбы с эпидемией COVID-19 в священных мечетях Мекки и Медины в Саудовской Аравии вновь ввели правило социальной дистанции между молящимися. 30 декабря в стране было выявлено 752 случая заболевания коронавирусом — это рекордное число с августа. С начала эпидемии в стране зафиксировано 555 тысяч 417 случаев заражения, а общее количество смертей достигло 8 тысяч 875. #trtнарусском #Мекка #Медина #дистанция
В Мекке и Медине вновь ввели социальную дистанцию между молящимися / Others
31 декабря 2021 г.
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