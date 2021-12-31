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NASA наняла теологов для оценки реакции человечества на инопланетян
Американское космическое агентство рассчитывает обнаружить инопланетную жизнь с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» и привлекло 24 религиозных консультанта для подготовки человечества к встрече с внеземными цивилизациями
NASA наняла теологов для оценки реакции человечества на инопланетян
NASA наняла теологов для оценки реакции человечества на инопланетян / Others
31 декабря 2021 г.

NASA выдала грант размером в $1,1 млн Принстонскому университету на исследование того, как люди отреагировали бы на обнаружение инопланетной жизни, узнала The Times UK. Центр теологических исследований изучал этот вопрос с 2015 по 2017 годы.

В исследовании принял участие проповедник и доктор Эндрю Дэвисон из Кембриджского университета. Специализация Дэвисона — взаимосвязь между астробиологией и христианством. Он был одним из 24 экспертов, которые изучали возможную реакцию представителей мировых религий на пришельцев.

Так, исследователи выяснили, что верующие более подготовлены к открытию внеземной жизни, чем те, кто не относит себя ни к одной религиозной группе.

В своей новой книге, которая выйдет в 2022 году, Дэвидсон рассказывает о том, что нерелигиозные сообщества склонны «переоценивать проблемы [при обнаружении инопланетян], в отличие от религиозных людей». Он замечает, что в случае такого открытия большая часть людей обратится к религиозным традициям.

Другие консультанты, включая имама, раввина и англиканского священника, сказали, что последователи религий укрепятся в своей вере, даже если окажется, что пришельцы существуют.

Директор Центра теологических исследований Уилл Сторрар рассказал, что NASA была заинтересована в том, чтобы наработать «серьезную экспертизу» в «последствиях обнаружения жизни на другой планете».

Новости об исследовании NASA появились на фоне недавнего запуска космического телескопа «Джеймса Уэбба». Он будет искать потенциально обитаемые экзопланеты и внеземную жизнь, а также изучать процессы, которые происходили на раннем этапе формирования Вселенной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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