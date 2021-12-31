Азербайджан намерен воспользоваться опытом Турции в сфере киноиндустрии, планируется совместное производство фильмов в предстоящем году. Об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции на тему «Министерство культуры: цели и итоги 2021 года».

Каримов также дал оценку культурным связям Азербайджана с другими странами, отметив при этом высокий уровень взаимодействия с братской страной — Турцией.

Министр напомнил, что свой первый зарубежный визит после вступления в должность он совершил именно в Турцию.

«Мы обсудили множество вопросов. Также большое внимание было уделено и сфере киноиндустрии. Планируем совместное кинопроизводство. Мы должны воспользоваться опытом Турции, которая Турция за короткий срок добилась большого прогресса в сфере кино. Не отстают от турецких и наши режиссеры. Планируются совместная деятельность и обмен опытом. Пока не могу раскрыть конкретные проекты, обсуждения продолжаются. Трансляция наших совместно снятых фильмов будет возможна и на Netflix», — сказал Керимов.

В 2021 году в Баку несколько дней проходили съемки блокбастера производства Netflix. «Подробная информация об экранизации фильма американского производства будет объявлена, когда начнется рекламная кампания», — заявил министр.

При этом чиновник привлек внимание к реставрационным и восстановительным работам в Шуше, считающейся символом Карабаха.

«На данный момент реставрируются 3 мечети и 2 церкви. В 2023 году Шуша будет объявлена ​​«культурной столицей тюркского мира». С этого же года город будет полностью готов к приему туристов», — заключил министр.

Ранее TRT на русском писал, что продукция гиганта потокового онлайн-вещания Netflix принесла экономике Турции около 583 млн турецких лир ($52 млн), в компании занято более 3300 человек.