Власти Казахстана и России договорились о сотрудничестве в области высшего образования, в будущем в республике планируется открыть филиалы ведущих российских вузов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского министерства образования и науки (МОН).

«МОН по поручению главы государства проводит работу по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов на территории Казахстана. 24 декабря состоялся телефонный разговор министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. Министры обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подписания нового межправительственного соглашения о сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе.

В рамках достигнутых договоренностей 28 декабря в Москву была направлена казахстанская делегация во главе с вице-министром образования и науки Куанышем Ергалиевым.

Во время визита члены делегации подняли вопрос о сотрудничестве в ходе встреч с российскими коллегами: в частности, упоминается о встрече с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, руководством Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. «Посетили эти вузы и провели переговоры по вопросам сотрудничества и открытия филиалов российских университетов у нас в стране», — рассказал Ергалиев.

По его словам, стороны также договорились о тесном сотрудничестве в рамках имеющихся соглашений и совместных программ. «Кроме того, отдельным направлением будет активизация работы в рамках программы «Болашак» в части направления наших стипендиатов программы как на обучение, так и на стажировку в ведущие российские вузы», — отметил вице-министр.

Российское образование пользуется популярностью у жителей государств Центральной Азии. В октябре TRT на русском писал, что почти половина обучающихся в России иностранных студентов (47%) приезжает из четырех центральноазиатских стран — Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Больше всего в России студентов из Казахстана — почти каждый четвертый иностранный студент в РФ является выходцем из этой страны.