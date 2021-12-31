ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Германия отозвала госнаграду у историка за отрицание геноцида в Сребренице
Министр иностранных дел Германии отозвал свое предложение о награждении историка Гидеона Грейфа орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» после того, как его подвергли широкой критике за доклад, отрицающий геноцид в Сребренице
Германия отозвала госнаграду у историка за отрицание геноцида в Сребренице
Германия отозвала госнаграду у историка за отрицание геноцида в Сребренице / Others
31 декабря 2021 г.

Министр иностранных дел Германии отозвал свое предложение о награждении израильского историка Гидеона Грейфа орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» после того, как его подвергли широкой критике за доклад, отрицающий геноцид в Сребренице, пишет Al Jazeera.

В начале 2021 года Германия объявила, что планирует наградить Грейфа за его вклад в исследования Холокоста и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.

Это решение подверглось критике, так как Грейф возглавлял комиссию, которая в июле опубликовала доклад, в котором утверждается, что геноцида боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года не было. Это утверждение противоречит решениям международных судов.

Церемония награждения Грейф должна была состояться 10 ноября, но незадолго до этого дня мероприятие было отложено. Тогда же стало известно, что решение о награждении пересматривается.

На этой неделе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил в письме Эснафу Бегичу, президенту совета директоров Исламского колледжа в Оснабрюке, что министерство иностранных дел ФРГ отзывает свое решение о вручении награды Грейфу.

«Федеральный министр иностранных дел отозвал свое предложение о награждении профессора Грейфа орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Это решение не умаляет заслуг профессора Грейфа в исследовании Холокоста и истории немецких евреев, эмигрировавших в Израиль», — сказано в письме.

В июле 1995 года в результате нападения сербских подразделений во главе с генералом Ратко Младичем на Сребреницу были убиты тысячи мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман, что стало самой массовой резней в Европе со времен Второй мировой войны.

Через 26 лет в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины быливнесены поправки, запрещающие отрицать геноцид в Сребренице и прославлять военных преступников. Согласно новому закону, лица, отрицающие, восхваляющие, умаляющие значение или оправдывающие факты геноцидов, преступлений против человечности и военных преступлений, признаваемых международными судами или судом Боснии и Герцеговины, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком от шести месяцев до пяти лет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us