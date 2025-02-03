Более 600 учеников мусульманской школы «Аль-Кинди» в пригороде Лиона могут не вернуться за парты в следующем учебном году. 10 января префектура расторгла контракт с учебным заведением и отозвала государственные субсидии в размере 1,5 млн евро, которые шли на оплату обучения и зарплаты около 30 учителей.

Префект Фабьен Буччио обосновала решение результатами проверки, обвинив школу в педагогических и административных «нарушениях», а также в «посягательстве на ценности Республики». В отчете упоминается обнаружение двух «радикальных» книг в библиотеке, одна из которых «пропагандирует насильственный джихад», а также спорные высказывания преподавателя на его YouTube-канале.

«Эти нарушения демонстрируют близость школ «Аль-Кинди» к мышлению «Братьев-мусульман», чей проект противоречит ценностям Республики», — заявила префектура.

Год назад по схожим причинам была наказана школа «Аверроэс» в Лилле - главная частная мусульманская школа страны, имевшая контракт с государством. Несмотря на апелляции, решение осталось в силе. Школе пришлось вдвое поднять плату за обучение, из-за чего она потеряла половину учеников.

«За 30 лет только две школы потеряли аккредитацию, и, что неудивительно, обе – мусульманские», — отметил в своей статье Фарид Бенмусса, советник пригорода Лиона.

По данным Национальной федерации частного мусульманского образования, во Франции действуют 127 мусульманских конфессиональных школ, и только 10 из них имеют контракт с государством на финансирование, как показал прошлогодний отчет Счетной палаты.

При этом мусульмане составляют около 10% населения страны - примерно 6,8 млн человек, что делает ислам второй по численности религией после католицизма. Для сравнения: 7045 католических школ имеют контракты с государством, в них учатся два миллиона учеников.

«Католические школы проверяют раз в 15 лет, а мусульманские, с контрактом или без, — каждый год», — заявил директор «Аль-Кинди» Абделуахб Бакли.

Руководство школы запустило онлайн-кампанию по сбору средств, которая уже собрала более 255 тыс. евро. Исследователи предупреждают, что подобные меры могут привести к росту подпольных учебных заведений.