Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможность подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс. Об этом она объявила в новогоднем обращении к гражданам Финляндии.

По словам премьера, Финляндия должна сохранять возможность подачи заявки на членство в НАТО, в то время как страна активизирует оборонное сотрудничество с Евросоюзом. «У нас также есть возможность подать заявку на членство в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и считать ее реальной, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ. Мы показали, что учимся на прошлом»,— говорится в обращении Марин.

Однако основной акцент в новогоднем обращении премьер-министра был сделан на борьбе с коронавирусом, особенно на вакцинации. «Ситуация с коронавирусом в Финляндии серьезная, и есть большие опасения по поводу варианта «омикрон». Задача правительства состоит в увеличении охвата вакцинацией»,— заявила Санна Марин.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в новогоднем обращении также упоминал вступление в НАТО. Президент заявил, что страна готова поддерживать усилия по продолжению диалога с Россией. Он назвал политику Финляндии в области внешней и внутренней безопасности стабильной и заявил, что страна оставляет за собой возможность вступления в НАТО, «если решит так сама».

При этом Саули Ниинистё заявил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, поскольку они противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности. «Декабрьский ультиматум России беспокоит Европу. Он несовместим со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности. Прошлому не место в 2020-х годах. Полное равенство всех государств — фундаментальный принцип, который должен соблюдаться всеми», — сказал президент.

25 декабря стало известно, что Россия начала отвод части сил, размещенных близ границы с Украиной, на фоне требований Запада о деэскалации для начала переговоров по гарантиям безопасности с НАТО и США. Приказ об отведении войск был отдан на фоне подготовки первого за 2,5 года Совета Россия — НАТО. Как сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг, заседание может состояться в начале 2022 года. Владимир Путин заявил об опасениях России по поводу действий НАТО и безопасности в Европе в ходе разговора с президентом США Джо Байденом по видеосвязи в декабре. По словам Путина, Байден предложил создать новую структуру для диалога.

МИД России 17 декабря обнародовал проекты соглашений страны с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Согласно документу, Вашингтон должен убрать ядерное оружие из Европы, не создавать военные базы на территории стран-бывших республик Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширяться на восток.