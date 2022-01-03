Парк «Национальный сад» откроется на северо-западе Турции в городе Ялова, расположенном на побережье Мраморного моря. Его посетители смогут попробовать более 800 сортов фруктов, произрастающих на территории страны, сообщила газета Milliyet.

Директор департамента окружающей среды и градостроительства города Умит Йылмаз отметил, что строительство «Национального сада» осуществляется на территории, ранее использовавшейся Центральным научно-исследовательским институтом садоводства имени Ататюрка.

«В результате исследований, которые мы провели вместе с институтом, было предложено сохранить здесь существующие растения и интегрировать их в «Национальный сад», — пояснил чиновник.

В итоге в парке сохранится существующее разнообразие деревьев и растений и добавятся новые. По его словам, сейчас идет работа по организации физкультурных площадок, велосипедных и пешеходных дорожек.

Директор Научно-исследовательского института садовых культур имени Ататюрка Йылмаз Боз сообщил, что в Турции произрастает «в общей сложности от 1500 до 2000 генотипов фруктов», и «когда проект будет реализован, в национальном парке будет представлено 840 видов». Боз также подчеркнул важность создания подобного сада с точки зрения сохранения биологического разнообразия видов растений, так как по разным причинам они могут исчезнуть в природе. Он также заверил, что фрукты, произрастающие в саду, не будут использоваться с целью получения экономической выгоды.

Ожидается, что создание «Национального сада» завершится к концу 2022 года.

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