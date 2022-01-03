Россия согласилась допустить иранцев в районы, контролируемые так называемыми «Сирийскими демократическими силами», костяк которых составляют террористы ОНС/РПК, сообщает Baladi News. По данным местных источников, в обмен иранцы беспрепятственно согласились пропускать российские войска на территории, которые занимают отряды шиитского интернационала.

В частности отмечается, что «представители 5-го корпуса уже начали проникать в районы Джабаль аль-Башри, Бадиас аль-Масраб и аль-Табани к западу от Дейр эз-Зора, которые находятся под контролем шиитских боевиков, после предварительного согласования между россиянами и иранцами». 1 января машины 5-го корпуса начали прочесывание местности в направлении Бадият аль-Масраб и Бадият аль-Табани и района Джабаль аль-Бишри на административных границах Дейр эз-Зора и Ракки.

В свою очередь, российские силы начали координировать свои действия с иракским шиитским движением «Харакат Хезболла аль-Нуджаба» и афганской бригадой «Фатемиюн», которые опираются на поддержку Корпуса стражей исламской революции, пишет Baladi News. При этом источники указывают, что иранцы будут проникать в районы к востоку от Евфрата под знаменем 5-го пророссийского корпуса или присутствующих там Национальных сил обороны.

Соглашение предусматривает усиление координации между россиянами и иранцами для усиления активности ВКС в Сирийской пустыне в целом и в долине Дейр эз-Зора в частности. Для согласования деталей на авиабазе ат-Табка в Ракке должна состояться встреча между представителями 5-го корпуса, ВС РФ и членами ополчений «Харакат Хезболла аль-Нуджаба» и «Лива Фатемиюн».

Ранее TRT на русском писал, что режим сирийского диктатора Башара Асада предложил иранским инвесторам контроль за поврежденными в ходе войны заводами.