ПОЛИТИКА
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Имитация давления: почему новый бюджет США зациклен на критике Баку
Принятый в США новый оборонный бюджет оказался полон антиазербайджанских и даже антитурецких пунктов, что стало признаком активности армянского лобби. Но, несмотря на свою видимую тенденциозность, документ лишь имитирует дипломатическое давление
Имитация давления: почему новый бюджет США зациклен на критике Баку
Имитация давления: почему новый бюджет США зациклен на критике Баку / Others
3 января 2022 г.

На первый взгляд, можно сказать, что утвержденный президентом Джо Байденом американский оборонный бюджет (NDAA) на 2022 год слишком сконцентрирован на теме Южного Кавказа. Отдельные пункты касаются результатов 44-дневной войны и выполнения трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении. Это, конечно, могло бы стать поводом испытать радость за то, что вашингтонский истеблишмент не забывает о столь сложном регионе, где остается много нерешенных проблем политического и военного характера.

Если бы не одно «но»: документ практически игнорирует внешнеполитические просчеты Армении и, похоже, возлагает на Турцию и Азербайджан вину за нестабильность в регионе.

То, насколько несправедливы и слабо проработаны эти обвинения, можно понять практически сразу по имеющимся в тексте содержательным противоречиям. К примеру, авторы инициатив инкриминируют азербайджанской стороне ответственность за проблемы с обменом пленными и за удержание ряда армянских лиц, которых по итогам карабахского примирения якобы нужно было передать Еревану. Однако в то же время в NDAA содержится оговорка: достоверной информации о состоянии или обращении с военнопленными крайне мало.

Небольшая, но характерная иллюстрация: NDAA пытается задеть турецкий оборонпром только за то, что его продукция помогла Азербайджану обеспечить свою безопасность на фоне пограничных угроз. Документ содержит требования к Белому дому отчитываться о том, содержат ли легендарные турецкие беспилотники Bayraktar, «развернутые Азербайджаном против Нагорного Карабаха в период с 27 сентября по 9 ноября 2020 года», детали американского производства и не нарушает ли это Закон о контроле за экспортом оружия или санкционную политику США.

Несмотря на целую серию обвинительных пунктов, NDAA требует от администрации Байдена «взаимодействовать на всех уровнях с властями Азербайджана».

Критика без давления

Тональность NDAA по отношению к Турции и Азербайджану во многом является отражением активности лоббистов Армянского национального комитета Америки (ANCA) и тех «прогрессивных» законодателей, которые открыто занимают позицию, близкую к Еревану. К примеру, за давление на Баку и Анкару выступал конгрессмен Фрэнк Пэллон, которого сложно назвать беспристрастным. Кроме того, довольно большой массив антитурецких и антиазербайджанских идей в последние недели приходился на представителей террористической организации FETÖ, действующих в США.

Если вникнуть в дискуссию о поправках к NDAA, то можно понять, что документ хотели сделать гораздо жестче применительно к южно-кавказскому направлению. Так, Конгрессу предлагалось узаконить такие меры, как «приостановление военной помощи Азербайджану» или «отмена временного моратория на 907-ю поправку» — инициативу, которая была принята американскими законодателями в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии. Но ничего из этого «коктейля» санкций согласовано не было.

Фрэнк Пэллон, после того как его «блестящие» идеи не нашли отражения в тексте оборонного бюджета, попытался сохранить лицо и заявил, что «NDAA включает важные положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности», хотя, по большому счету, вся содержащаяся в документе критика сугубо декларативна. Пэллон также отважно пообещал, что будет внимательно следить за тем, как американская исполнительная власть отчитывается по всем пунктам, связанным с политикой Баку и Анкары.

Самая крупная угроза региону

Факт остается фактом: многое из того, что попало в NDAA, дает Байдену и его команде возможность на время избежать критики проармянских сил в Вашингтоне, создавая видимость давления на Анкару и Баку. Рассматривая такие инициативы, глава Белого дома прекрасно понимает, что, делая подачку какой-то влиятельной лоббистской структуре или «прогрессивному» крылу соратников по партии, может лишиться стратегических отношений с теми игроками, от которых в первую очередь зависит стабильность на Южном Кавказе и в других регионах.

Тем не менее, вся ситуация показывает неуемность ANCA и тех, кто с ним партнерствует. «Армянское лобби в Вашингтоне и его союзники в обеих палатах Конгресса продвигали поправки к NDAA, запрещающие различные формы помощи со стороны правительства США Азербайджану, включая даже невоенную помощь», — отмечал в своем анализе научный сотрудник канадского Института глобальных проблем Роберт Катлер. По его словам, многое для того, чтобы создать «нужный» фон, сделали пограничные провокации против Азербайджана.

«Карабахский клан и его соратники в армянских вооруженных силах рассчитали время столкновений на границе с Азербайджаном, чтобы максимально повлиять на лоббистские усилия», — считает эксперт. Катлер уверен: армянская «партия войны», которая целенаправленно стимулирует антиазербайджанские настроения в Ереване, выходит далеко за пределы Армении и имеет своих ставленников в Тегеране, Москве, Париже и, конечно, Вашингтоне.

В связи с этим, по словам аналитика, «самой большой угрозой миру в регионе» является «коалиция официальных организаций и представителей армянской диаспоры». Если заинтересованные игроки хотят что-то изменить, они должны принять эту реальность и проводить такую политику, которая позволяла бы нейтрализовать это лоббистское влияние, резюмирует Катлер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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