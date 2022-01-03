На первый взгляд, можно сказать, что утвержденный президентом Джо Байденом американский оборонный бюджет (NDAA) на 2022 год слишком сконцентрирован на теме Южного Кавказа. Отдельные пункты касаются результатов 44-дневной войны и выполнения трехсторонних договоренностей РФ, Азербайджана и Армении. Это, конечно, могло бы стать поводом испытать радость за то, что вашингтонский истеблишмент не забывает о столь сложном регионе, где остается много нерешенных проблем политического и военного характера.

Если бы не одно «но»: документ практически игнорирует внешнеполитические просчеты Армении и, похоже, возлагает на Турцию и Азербайджан вину за нестабильность в регионе.

То, насколько несправедливы и слабо проработаны эти обвинения, можно понять практически сразу по имеющимся в тексте содержательным противоречиям. К примеру, авторы инициатив инкриминируют азербайджанской стороне ответственность за проблемы с обменом пленными и за удержание ряда армянских лиц, которых по итогам карабахского примирения якобы нужно было передать Еревану. Однако в то же время в NDAA содержится оговорка: достоверной информации о состоянии или обращении с военнопленными крайне мало.

Небольшая, но характерная иллюстрация: NDAA пытается задеть турецкий оборонпром только за то, что его продукция помогла Азербайджану обеспечить свою безопасность на фоне пограничных угроз. Документ содержит требования к Белому дому отчитываться о том, содержат ли легендарные турецкие беспилотники Bayraktar, «развернутые Азербайджаном против Нагорного Карабаха в период с 27 сентября по 9 ноября 2020 года», детали американского производства и не нарушает ли это Закон о контроле за экспортом оружия или санкционную политику США.

Несмотря на целую серию обвинительных пунктов, NDAA требует от администрации Байдена «взаимодействовать на всех уровнях с властями Азербайджана».

Критика без давления

Тональность NDAA по отношению к Турции и Азербайджану во многом является отражением активности лоббистов Армянского национального комитета Америки (ANCA) и тех «прогрессивных» законодателей, которые открыто занимают позицию, близкую к Еревану. К примеру, за давление на Баку и Анкару выступал конгрессмен Фрэнк Пэллон, которого сложно назвать беспристрастным. Кроме того, довольно большой массив антитурецких и антиазербайджанских идей в последние недели приходился на представителей террористической организации FETÖ, действующих в США.

Если вникнуть в дискуссию о поправках к NDAA, то можно понять, что документ хотели сделать гораздо жестче применительно к южно-кавказскому направлению. Так, Конгрессу предлагалось узаконить такие меры, как «приостановление военной помощи Азербайджану» или «отмена временного моратория на 907-ю поправку» — инициативу, которая была принята американскими законодателями в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии. Но ничего из этого «коктейля» санкций согласовано не было.

Фрэнк Пэллон, после того как его «блестящие» идеи не нашли отражения в тексте оборонного бюджета, попытался сохранить лицо и заявил, что «NDAA включает важные положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности», хотя, по большому счету, вся содержащаяся в документе критика сугубо декларативна. Пэллон также отважно пообещал, что будет внимательно следить за тем, как американская исполнительная власть отчитывается по всем пунктам, связанным с политикой Баку и Анкары.

Самая крупная угроза региону

Факт остается фактом: многое из того, что попало в NDAA, дает Байдену и его команде возможность на время избежать критики проармянских сил в Вашингтоне, создавая видимость давления на Анкару и Баку. Рассматривая такие инициативы, глава Белого дома прекрасно понимает, что, делая подачку какой-то влиятельной лоббистской структуре или «прогрессивному» крылу соратников по партии, может лишиться стратегических отношений с теми игроками, от которых в первую очередь зависит стабильность на Южном Кавказе и в других регионах.

Тем не менее, вся ситуация показывает неуемность ANCA и тех, кто с ним партнерствует. «Армянское лобби в Вашингтоне и его союзники в обеих палатах Конгресса продвигали поправки к NDAA, запрещающие различные формы помощи со стороны правительства США Азербайджану, включая даже невоенную помощь», — отмечал в своем анализе научный сотрудник канадского Института глобальных проблем Роберт Катлер. По его словам, многое для того, чтобы создать «нужный» фон, сделали пограничные провокации против Азербайджана.

«Карабахский клан и его соратники в армянских вооруженных силах рассчитали время столкновений на границе с Азербайджаном, чтобы максимально повлиять на лоббистские усилия», — считает эксперт. Катлер уверен: армянская «партия войны», которая целенаправленно стимулирует антиазербайджанские настроения в Ереване, выходит далеко за пределы Армении и имеет своих ставленников в Тегеране, Москве, Париже и, конечно, Вашингтоне.

В связи с этим, по словам аналитика, «самой большой угрозой миру в регионе» является «коалиция официальных организаций и представителей армянской диаспоры». Если заинтересованные игроки хотят что-то изменить, они должны принять эту реальность и проводить такую политику, которая позволяла бы нейтрализовать это лоббистское влияние, резюмирует Катлер.