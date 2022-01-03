В Германии вандалы надругались над могилами мусульман

МИД Турции потребовал привлечь к ответственности виновных в нападении в новогоднюю ночь на мусульманское кладбище в немецкой провинции Северный Рейн — Вестфалия. Турецкое сообщество Изерлона, где произошло преступление, и другие неравнодушные жители города собрались, чтобы почтить память усопших, чьи могилы были осквернены. #trtнарусском #Германия #кладбище #вандалы