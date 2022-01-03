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В Германии вандалы надругались над могилами мусульман
МИД Турции потребовал привлечь к ответственности виновных в нападении в новогоднюю ночь на мусульманское кладбище в немецкой провинции Северный Рейн — Вестфалия. Турецкое сообщество Изерлона, где произошло преступление, и другие неравнодушные жители города собрались, чтобы почтить память усопших, чьи могилы были осквернены. #trtнарусском #Германия #кладбище #вандалы
В Германии вандалы надругались над могилами мусульман / Others
3 января 2022 г.
Истории
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