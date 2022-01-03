​​Южный военный округ России (объединяет Южный и Северокавказский федеральные округа) намерен в 2022 году провести свыше трех тысяч мероприятий боевой подготовки, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

На учениях планируется отработать вопросы создания и применения группировок на операционных направлениях. Основными направлениями станут совершенствование боевой подготовки органов управления и подразделений, а также внедрение новых форм и способов действий подразделений во время проведения тактических учений и занятий.

Основное мероприятие по боевой подготовке пройдет осенью 2022 года: военные примут участие в двустороннем командно-штабном учении с группировками войск на Юго-Западном стратегическом направлении.

Учения пройдут вблизи российско-украинской границы на фоне сохраняющейся напряженности между Москвой и Киевом. 25 декабря сталоизвестно, что Россия начала отвод части сил, размещенных близ границы с Украиной, на фоне требований Запада о деэскалации для начала переговоров по гарантиям безопасности с НАТО и США. Приказ об отведении войск был отдан на фоне подготовки первого за 2,5 года Совета Россия — НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание может состояться в начале 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил об опасениях России по поводу действий НАТО и безопасности в Европе в ходе разговора с президентом США Джо Байденом по видеосвязи в декабре. По словам Путина, Байден предложил создать новую структуру для диалога.