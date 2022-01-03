ПОЛИТИКА
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В Индии мусульманок «выставляют на продажу» в онлайн-приложении
В Индии создано приложение Bulli Bai, в котором публикуются фотографии мусульманок, якобы выставленных на продажу как горничных. Программа с открытым исходным кодом была размещена на ресурсе GitHub
В Индии мусульманок «выставляют на продажу» в онлайн-приложении
В Индии мусульманок «выставляют на продажу» в онлайн-приложении / Others
3 января 2022 г.

В Индии создано приложение Bulli Bai, в котором публикуются фотографии мусульманок, якобы выставленных на продажу как горничных, пишет Al Jazeera.

Программа с открытым исходным кодом была размещена на ресурсе GitHub. В приложении публиковались фотографии исповедующих ислам актрис, журналисток, активисток и политиков. После огласки платформа заблокировала доступ к Bulli Bai.

Это уже уже вторая за последние месяцы попытка «продать» живущих в Индии мусульманок с аукциона в интернете. В июле 2021 года на свет появилось приложение Sulli Deals, где были опубликованы фотографии более 80 женщин.

​​​​​​​В обоих случаях никакой реальной продажи женщин не было — целью создателей было оскорбить и унизить мусульманских женщин, делясь их личными изображениями. В Индии bulli и sulli — унизительные слова, обозначающиеженщин, которые исповедуют ислам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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