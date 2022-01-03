Первый турок-киприот на вершине Антарктиды

Гражданин Турецкой Республики Северного Кипра Биркан Узун поднялся на гору Винсон в Антарктиде и установил там флаг ТРСК. Восхождение далось ему не легко: ранее альпинист пережил операцию на позвоночник, осложнили путь и тяжелые погодные условия. Тем не менее, Биркан Узун стал первым гражданином ТРСК, покорившем вершины Белого континента. #trtнарусском #Антарктида #альпинист #альпинизм #вершина #гора #восхождение