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Первый турок-киприот на вершине Антарктиды
Гражданин Турецкой Республики Северного Кипра Биркан Узун поднялся на гору Винсон в Антарктиде и установил там флаг ТРСК. Восхождение далось ему не легко: ранее альпинист пережил операцию на позвоночник, осложнили путь и тяжелые погодные условия. Тем не менее, Биркан Узун стал первым гражданином ТРСК, покорившем вершины Белого континента. #trtнарусском #Антарктида #альпинист #альпинизм #вершина #гора #восхождение
Первый турок-киприот на вершине Антарктиды / Others
3 января 2022 г.
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