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Турецкий оборонпром готовит на экспорт противоторпедные комплексы
Интеграция не имеющих аналогов противоторпедных комплексов Zargana с выбранными платформами Пакистана и Индонезии также откроет путь для внедрения систем в другие субмарины в составе флотов обеих стран
Турецкий оборонпром готовит на экспорт противоторпедные комплексы
Фото: АА / Others
4 января 2022 г.

Новые системы, разработанные для использования в Военно-морских силах, готовится экспортировать крупнейшая турецкая оборонная корпорация ASELSAN, пишет 3 января Daily Sabah.

Сообщается, что компания разработала для надводных и подводных платформ систему противодействия торпедам и электронную картографическую навигационную систему и вскоре намерена продавать их зарубежным клиентам.

В частности, как отмечает Anadolu, уже завершились заводские испытания противоторпедных комплексов Zargana в рамках проекта по модернизации и переоборудованию подводных лодок класса Agosta 90B ВМС Пакистана. Комплексы Zargana разработаны компанией ASELSAN под патронажем Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции.

Также успешно прошли заводские испытания противоторпедных комплексов Zargana, предназначенных для интеграции с субмаринами ВМС Индонезии. Эта страна впервые использовала противоторпедные решения турецких инженеров, приобретя у ASELSAN акустические ловушки и глушители семейства ZOKA Decoy. Поставки были осуществлены в 2019-2020 годы.

Противоторпедный комплекс Zargana экспортируется за рубеж впервые. Комплекс включает пусковую систему, систему управления и подсистему акустической ловушки и глушители ZOKA.

Zargana — первый и единственный противоторпедный комплекс разработки Турции, превосходящий по характеристике и параметрам свои мировые аналоги.

Система определяет наиболее подходящую тактику уклонения от торпеды, атакующей подводную лодку, используя данные о мишени и окружающей среде. Далее в соответствии с определенной тактикой комплекс обеспечивает программный запуск акустических ловушек и глушителей из пусковых установок, расположенных по левому и правому борту. Глушители создают широкополосный шум, не позволяя торпеде обнаружить подводную лодку, а ловушки имитируют подводную лодку и «обманывают» торпеду.

3 января 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о рекордном росте экспорта в 2021 году. «Наш общий объем экспорта к 2021 году составил 225 млрд 368 млн долларов, что на 32,9% больше, чем в прошлом году», — написал президент в своем Telegram-канале.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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