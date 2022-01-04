Китай считает крайне важным шагом продление Россией и США договора СНВ-3, однако этого недостаточно, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. По его словам, две ядерные державы должны продолжить сокращение ядерных арсеналов.

«Мы обратили внимание, что Россия и США ведут стратегический диалог. Во-первых, хотел бы сказать, что Китай приветствует продление СНВ-3, что стало крайне важным шагом, которому США при администрации Дональда Трампа противились. Во-вторых, мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», — цитируют «РИА Новости» слова дипломата на брифинге.

Дипломат подчеркнул, что если супердержавы продолжат сокращение ядерных арсеналов, то Пекин будет рад присоединиться к ядерным переговорам. «Если они сократят до нашего уровня, мы говорили это много раз, это наша позиция», — ответил Фу Цун, отвечая на вопрос о том, присоединится ли Пекин к переговорам Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению.

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. 29 января прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет – до 5 февраля 2026 года.

3 января Кремль от лица лидеров Китая, России, Великобритании, США и Франции обнародовал заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Документ был подготовлен по российской инициативе.

Ожидается, что 10 января состоятся переговоры РФ и США по гарантиям безопасности в Европе, 12 января пройдет Совет Россия — НАТО, а на 13 января запланировано обсуждение по линии ОБСЕ.