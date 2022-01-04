В первый день наступившего года на сайте известного британского издания The Independent была опубликована статья «Лучшие места для туристических поездок в 2022 году». На основе рекомендаций писателей-путешественников редакция выбрала 10 самых популярных мест для посещения в наступившим году. В этот список вошли Нормандские острова, Северная Ирландия, Канада, Испания, Италия, Турция, Египет, Бутан и Узбекистан.

Редактор издания по туризму Хелен Коффи подчеркнул, что Узбекистан находится в центре культурно и исторически богатого Шелкового пути, что является «очень интригующим» для поездок. Тем более что страна несколько лет назад отменила визовые требования для владельцев британских паспортов, соответственно, граждане Соединенного Королевства могут оставаться в стране до 30 дней без визы.

При планировании поездки в Узбекистан автор советует читателям включить в свой график международные фестивали и другие крупные культурные мероприятия, которые будут проведены в этом году и, непременно, вызовут большой интерес у туристов. Среди них — Международный фестиваль танца «Лазги» в Хиве, фестиваль электронной музыки «Стихия» в Муйнаке, фестиваль лаванды в Коканде, международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканде, литературный фестиваль «Шелковый путь» в Ташкенте и Бухаре, международный фестиваль ремесленников в Коканде и Ташкентский международный кинофестиваль.

Кроме того, любители искусства и архитектуры также могут посетить открытие в этом году Центра исламской цивилизации и реконструированного Государственного музея искусств.

В октябре 2021-го Узбекистан вошел в список наиболее привлекательных мест для путешествий по версии британской газеты The Times.

Республика заняла пятую строчку рейтинга, выше нее оказались Австралия, Индия, река Меконг и знаменитые фьорды Норвегии. Издание отметило всемирно известную архитектуру Узбекистана и особое внимание уделило крупным туристическим городам: Самарканду, где украшенные голубой плиткой медресе на площади Регистан представляют собой «древнее чудо света», Бухаре с ее туманными улочками каламинового оттенка, которые по цветовой гамме гармонируют «с красками пустыни», и Хиве — ее 1500-летняя исламская архитектура настолько хорошо сохранилась, что вполне может стать «фоном для блокбастера».