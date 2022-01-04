ПОЛИТИКА
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В Казахстане продолжаются митинги из-за роста цен на газ
​​​​​​​Жители Казахстана третий день протестуют против повышения цен на газ. Власти пошли навстречу протестующим, требовавшим отменить решение о повышении стоимости литра сжиженного газа, но к вечеру 4 января протесты охватили практически всю страну
В Казахстане продолжаются митинги из-за роста цен на газ
В Казахстане продолжаются митинги из-за роста цен на газ / Others
4 января 2022 г.

Жители Казахстана третий день протестуют против повышения цен на газ, сообщает «Радио Азаттык».

Протесты начались в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, жители которых потребовали отменить решение о повышении стоимости литра сжиженного газа до 120 тенге ($0,27).

4 января правительственная комиссия, прибывшая в регион, после встречи с протестующими объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

Тем не менее, протесты против политики правительства республики начались и в других городах Казахстана, включая Актобе, Кызылорду, Уральск Шымкент, Кокшетау, Алматы и Нур-Султан. Вечером 4 января в этих городах начались столкновения протестующих с правоохранительными органами. По сообщениям Telegram-каналов, в Алматы отключили интернет и основные мессенджеры, а в Нур-Султане выступилис требованиями полной отставки правительства и снятия неприкосновенности с первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Задержано несколько сотен человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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