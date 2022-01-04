Сын российского миллиардера и близкого друга Владимира Путина Бориса Ротенберга Роман назначен главным тренером хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга, сообщается на сайте команды.

«В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера», — сообщила пресс-служба СКА.

Предыдущий наставник команды Валерий Брагин, возглавлявший СКА с лета 2020 года, остался в тренерском штабе, он занял позицию старшего тренера.

СКА является одним из сильнейших хоккейных клубов России. Последние 15 лет команда спонсируется «Газпромом», а президентом СКА является еще один давний знакомый президента РФ — Геннадий Тимченко.

Команда дважды становилась победителем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — в сезонах 2014/2015 и 2016/2017. Сейчас СКА занимает второе место в Западной конференции КХЛ.

Роман Ротенберг никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне. В СКА он пришел в 2011 году по приглашению Геннадия Тимченко. Ротенберг был назначен вице-президентом клуба, а тремя годами позже стал первым вице-президентом Федерации хоккея России.

В 2019 году Ротенберг окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске, получив возможность тренировать профессиональные клубы. Осенью 2020 года он стал появляться на скамейке СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера, пока наставник команды Валерий Брагин находился на карантине.