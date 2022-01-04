В Италии по запросу России об экстрадиции задержан и взят под стражу главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук, пишет ТСН со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

«Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации. Суд г. Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат. В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов», — сказал он.

Николаенко отметил, что 31 декабря режиссера посетил украинский консул, который убедился, что условия содержания Лавренчука «приемлемые», а его состояние здоровья — удовлетворительное. Он не назвал причину, по которой Россия выдала запрос на экстрадицию Лавренчука, однако, как сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы, Лавренчук был заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Решение было вынесено в июле 2020 года. Подробности дела не раскрываются. Наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. В настоящее время идет рассмотрение запроса России об экстрадиции Лавренчука в РФ.

Куратор инициативной группы в поддержку Лавренчука Марианна Гудич-Палий сообщила, что российские власти инкриминируют режиссеру финансовые нарушения, совершенные восемь лет назад, когда тот работал в РФ. Семья и коллеги Лавренчука считают дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Евгений Лавренчук долгое время жил работал в России, где зарегистрировал «Польский театр в Москве», при котором работала школа актерского мастерства и режиссуры. В 2014 году режиссер уехал из России в знак несогласия с политикой властей, которую назвал преступной.