Популярный туристический район Турции Памуккале в юго-западной провинции Денизли в 2022 году планирует принять два миллиона туристов, сообщает агентство «Анадолу».

Благодаря уникальному природному ландшафту, древней истории и термальным источникам Памуккале, который также называют «белым раем», привлекает внимание жителей и гостей Турции круглый год. С турецкого языка Памуккале переводится как «хлопковый замок», так как белоснежная гора внешне напоминает хлопковое поле. Этот район Турции включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря нормализации эпидемиологической ситуации в Турции в результате успешных мер по борьбе с пандемией коронавируса, Памуккале начали посещать не только местные, но и иностранные туристы. Все меры противодействия распространению опасной инфекции тщательно соблюдаются. В 2019 году район посетило 2 580 245 туристов, в 2020 году — 625 120, в 2021 году — 1 200 650.

Глава Ассоциации отельеров Денизли (DENTUROD) Гази Мурат Шен сказал «Анадолу», что в прошлом году целью было принять около миллиона туристов, однако удалось превысить ожидаемые цифры. По его словам, в 2022 году туристический район намерен принять два миллиона туристов.

«Мы уверены, что в следующем году достигнем своей цели и привлечем 2 млн туристов. С уменьшением влияния пандемии весной и открытием всех международных рейсов ожидается рост турпотока в регион», — рассказал он.

В 2021 году Турция вновь стала центром притяжения для туристов со всего мира. Огромной популярностью Турецкая Республика пользуется у россиян — за минувший год страну посетилооколо 5 млн российских туристов. Это вдвое больше, чем в 2020 году.