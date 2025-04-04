В Европе ждут нового разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По данным Politico, звонок может состояться уже сегодня или сразу после выходных. В дипломатических кругах ходят слухи, что лидеры двух стран обсуждают условия возможного соглашения по Украине.

Однако источники в Белом доме утверждают, что официально звонок не запланирован, а советники Трампа предостерегают его от контакта с Путиным, пока тот не согласится на прекращение огня в Украине.

Предыдущий разговор состоялся 18 марта. Тогда Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Это не то перемирие, которого добивался Вашингтон, но Трамп назвал договоренность «очень хорошей».

Примечательно, что ни Москва, ни Киев, который также принял условия 30-дневной заморозки ударов, не прекратили атаки. Россия продолжила атаковать украинские объекты, а Украина нарастила удары дронов по Москве и приграничным районам.

Путин во время последнего разговора с Трампом также дал понять, что РФ готова на перемирие только в обмен на прекращение поставок западного оружия Украине. Кремль подчеркнул, что удары по портам и мостам могут продолжиться, несмотря на паузу в атаке на энергетику.

Зеленский отнесся к договоренности с осторожностью. В Киеве опасаются, что Путин просто выиграл время, пока российская экономика страдает от украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Впоследствии Путин выдвинул ещё одно условие: он предложил передать власть в Украине под внешнее управление, в частности, под контроль ООН. Это ремарка, как отмечают американские СМИ, привела Трампа в ярость. Американский лидер категорически отверг условия Путина и обвинил его в нежелании договариваться о перемирии.

Готов ли Трамп теперь сделать новый шаг навстречу Путину? Узнаем по итогам нового телефонного разговора двух лидеров.