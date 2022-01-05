Хроника спикериады

Для президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков был символом не только «новых», но и «интеллектуальных» лиц. Будучи политтехнологом и первым номером в партии, он стал ее голосом, создавая «слугам» — выходцам из шоу-бизнеса — респектабельный имидж.

И президентское монобольшинство в парламенте — не в последнюю очередь заслуга Дмитрия Александровича. Да и сам Зеленский многим обязан руководителю своей избирательной кампании.

Но глава государства не учел характер своего «не первого, но и не второго лица», позволившего себе со временем идти «не в ногу» с президентской партией. Напряжение начало нарастать весной 2021 года.

Конфликт начался с дискуссий об одиозном «законе об олигархах». Дмитрий Разумков мало того, что отказался его подписывать по причине грубого нарушения регламента голосования и наличия юридической коллизии в самом законе, он «самочинно» отправил текст проекта закона на рассмотрение Венецианской комиссии. Среди претензий — опасения, что статус олигарха будет присваиваться в ручном режиме, что чревато правовым волюнтаризмом.

К критике закона вслед за Разумковым присоединился еще ряд провластных депутатов. Это вызвало плохо скрываемое раздражение Зеленского. Были еще «недружественные» шаги спикера — инициатива поднять вопрос о тарифах ЖКХ и сомнения в целесообразности отставки некоторых министров.

Критике подвергались и предложения президента о проведении референдума о судьбе оккупированного Донбасса, и планы по изменению Конституции в сторону усиления президентской власти. Наконец, Разумков публично высказывал несогласие с санкциями Совета национальной безопасности (СНБО) против ряда оппозиционных медиа и отдельных украинских граждан.

До определенного времени Владимир Зеленский сохранял видимость «рабочих отношений» со своим спикером. Точку в них поставило несогласие Разумкова с намерениями Зеленского пойти на второй президентский срок — вопреки обещаниям во время президентской кампании.

Голоса в Верховной Раде за отставку спикера собирались непросто, а само голосование показало, что президентское монобольшинство — иллюзия. Спикера смогли отправить в отставку только благодаря партнерским фракциям. Отставка тоже происходила с нарушением регламента, что вызвало критику со стороны международных организаций.

За непослушание Разумков в октябре был исключен из фракции «Слуга народа», и, обдумав варианты своего политического будущего, отправился в самостоятельное плавание, объявив о президентских амбициях.

Запрос на умеренность

В ноябре было создано собственное межфракционное объединение «Разумная политика», в названии которого обыгрывалась фамилия ее лидера. Желая сохранить преемственность от своей бывшей партии, Разумков позиционировал свой новый проект как точку сборки «правильных слуг народа» — тех, с которыми он изначально шел на выборы и которые не изменили своим предвыборным ценностям.

Часто проект Разумкова называют спойлерским, задача которого — оторвать часть центристского электората от «Слуг народа» и умеренно пророссийского юго-востока — от «ОПЗЖ», которая оказалась в параличе после нейтрализации «кума Путина» Виктора Медведчука. Расчет делался на то, что ниша лояльного к власти электората, уставшего от коррупционных, офшорных и моральных скандалов, из которых не вылазят «Слуги народа», не занята.

Разумков не ассоциируется с юмористическим шоу-бизнесом, что позволяет ему добиться симпатий у умеренных избирателей среднего и выше среднего возраста. Ставка сделана на «вечные ценности», позволяющие стране обеспечивать экономическую устойчивость и политическую защищенность — профессионализм, прагматизм, уважение к законам и соблюдение национальных, а не личных интересов.

Другой вопрос, что мода на предвыборный популизм и ориентация на красивую картинку сделала избирателей заложниками собственных иллюзий. И вряд ли экс-спикеру удастся «перепрошить» избирателя, снизив зависимость страны от эмоционального (и часто иррационального) голосования.

Рейтинги растут

К исследованиям социологических центров в Украине в последнее время доверие значительно упало. Недовольные своими рейтингами политики обвиняют конкурентов в «заказухе», а социологов — в продажности. Но сложно спорить с результатами опросов, совпадающими у разных социологических групп.

Поначалу были сомнения, что новоиспеченному политику не хватит узнаваемости и харизматичности, чтобы реализовать свои политические амбиции. Но регулярно публикуемые замеры рейтингов претендентов на президентский пост начали фиксировать медленный, но уверенный рост популярности Разумкова.

По-крупному эти замеры начались уже в сентябре. Группа «Рейтинг» выяснила, что на тот момент спикер парламента вызывал доверие у 29% опрошенных (Зеленский у 50%), при этом уровень недоверия был ниже, чем у президента (32% против 48%). В октябре замеры президентских предпочтений, подготовленные Киевским международным институтом социологии (КМИС), показали 7,1% симпатизирующих Разумкову, а 57% посчитали, что его отставка ничего в стране не изменит.

По состоянию на 11 декабря опрошенные отдали 4,8% новой партии «Разумная политика» (против 18,4% пропрезидентских «Слуг»). В середине ноября, по данным «Центра Разумкова», «Разумная политика» получила 7% (против 22,7% «Слуг»), а сам Разумков как кандидат в президенты — 7,5% (25,2% у Владимира Зеленского).

По мнению аналитиков, росту популярности Разумкова способствует не только его критика спорных инициатив президента, но и активные турне по регионам, в частности в зону боевых действий в Донбассе. В середине декабря политик анонсировал собственный «Разум-тур» по Украине.

Хотя многие эксперты считают, что 8% — потолок Разумкова, но уровень недоверия у экс-спикера — один из самых низких. По крайней мере, на сегодняшний день рейтинг его гипотетической партии позволяет ей пройти в парламент.

Кто в доле?

СМИ связывают рост узнаваемости Дмитрия Разумкова с поддержкой опального олигарха Рината Ахметова. Несколькими месяцами ранее в отставку подал непотопляемый министр МВД Арсен Аваков. Его политическое будущее было покрыто тайной, но экс-министр все чаще стал давать поводы связывать себя и с Разумковым, и с Ахметовым.

Оба отставника стали постоянными спикерами на ахметовском телеканале «Украина 24», вызывая раздражение «Слуг» критикой президента. Хотя все они регулярно опровергают свою связь с Ахметовым и совместное политическое будущее (а Ахметов открещивается от их поддержки), но подозрения их в сотрудничестве остаются.

Наконец, к Разумкову испытывает симпатию мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко, тоже ставший жертвой интриг офиса президента. Однако пока экс-спикер не готов объединять свои усилия с мэром на ринге против Зеленского.

Дотянет ли Разумков свою политическую борьбу до очередных выборов, никто не берется предсказать, ведь без финансирования и медийной поддержки рейтинг быстро упадет до статистической погрешности. Но уже можно утверждать, что именно история с опальным спикером существенно пошатнула монолитность президентской фракции в парламенте и спровоцировала выход из нее ряда депутатов.