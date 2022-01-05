Полиция Флориды расследует стрельбу, в результате которой пулевое ранение получила четырехлетняя племянница Джорджа Флойда, после смерти которого в 2020 году США захлестнули массовые протесты. Об этом сообщает телеканал FOX9.

По данным полиции, неизвестный произвел несколько выстрелов по квартире, когда внутри находились четверо взрослых и двое детей.

Как уточнила телеканалу сестра Флойда Латония, девочка получила пулевое ранение в живот и несколько пробитых ребер. По ее словам, врачи не смогли оперативно прибыть к месту преступления, поэтому отцу девочки пришлось самостоятельно везти ее в больницу. «Она перенесла операцию, и, как говорят, сейчас у нее все в порядке, она выздоравливает», — добавила Латония.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина.

Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. В декабре 2020 года хештег #BlackLivesMatter стал вторым по популярности после #COVID19 в Twitter. Bloomberg среди главных людей 2020 года назвал основательниц движения Black Lives Matter. Движение также претендовало на получение Нобелевской премии мира.

Четверых полицейских после произошедшего уволили. 25 июня 2021-го суд приговорил задерживавшего Флойда экс-полицейского Дерека Шовина к 22 с половиной годам тюрьмы за убийство. Президент США Джо Байден приговор по этому делу назвал подходящим.