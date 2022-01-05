Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании о ситуации в стране возложил ответственность за протесты на ушедшее в отставку правительство, Министерство энергетики и две газовых компании. Об этом по итогам совещания, которое прошло 5 января, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства сообщил участникам совещания, что задача сдерживания инфляции осталась невыполненной правительством и будет «первостепенной для следующего состава правительства страны и нового главы кабинета». По словам Токаева, особая вина за «допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ» лежит на правительстве, на Министерстве энергетики и компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз». Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене и глава центра электронных торгов по сжиженному газу были задержаны в Мангистауской области. Как отметил телеканал «Казахстан», глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины. Отмечается, что агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

Президент изложил ряд первоочередных мер для стабилизации ситуации в стране:

— ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года;

— перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. Подготовить нормативно-правовую базу, обеспечить прозрачную работу торговых площадок, внедрить механизмы ограничения резкого роста цен;

— генпрокуратуре совместно с агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий в 20-дневный срок;

— ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

Также Токаев назначил замглавы своей администрации Мурата Нуртлеу первым зампредом Комитета национальной безопасности, а своего помощника Ерлана Карина — госсекретарем.

На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов. МВД Казахстана сообщило о задержании за нарушения общественного порядка более 200 человек. На утро 5 января в результате протестов пострадали 137 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 полицейских машин. «Имели место случаи использования камней, палок, газовых баллончиков и бутылок с горючей смесью», — говорится в сообщении. Режим ЧП введен в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. В этих регионах назначены коменданты и установлен комендантский час с 23:00 до 7:00.

В Алматы продолжаются акции протеста на фоне повышения цен на сжиженный газ: митингующие штурмуют здание местной администрации и подожгли даже здание прокуратуры. По данным Orda.kz, протесты продолжаются и в ряде других городов, в том числе в Жанаозене и Семипалатинске. В Жанаозене митингующие потребовали смены власти, проведения народных выборов акимов, возвращения Конституции 1993 года, а также отказа от преследования гражданских активистов. На центральной площади города собрались около 12 тыс. человек, они также требуют вернуть мобильный интернет.

В то же время в городе Актобе полицейские отказались задерживать протестующих, сообщил портал Orda.kz. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что «они с народом и не будут поднимать [на него] руку». К демонстрантам присоединились некоторые бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР), кадры появились в Telegram-каналах. На опубликованных каналом «Милитарист» кадрах видно, что силовики идут в одной колонне с протестующими.

В стране почти полностью отключен интернет. Как сообщает ресурс GlobalCheck, что в Казахстане начали бороться с VPN-сервисами — блокируется протокол OpenVPN.

Протесты из-за цен на сжиженый природный газ начались в Казахстане 1 января и со временем политизировались. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения граждан с силовиками в Алматы. Люди собрались на площади Республики, откуда силовики вытеснили их светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. В ответ протестующие стали громить и поджигать полицейские машины. В итоге в город ввели бронетехнику, но, по некоторым сообщениям, она развернулась, избегая конфронтации с протестующими.

Вечером 4 января президент Токаев обратился к нации по-русски и по-казахски и призвал граждан, в особенности молодежь, не поддаваться на «провокации». «Власть не падет», — отдельно подчеркнул он.