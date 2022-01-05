Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Алматы

В Казахстане полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих на площади Республики. Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 по 19 января. #trtнарусском #казахстан #алматы #токаев