Президент США Дональд Трамп приостановил всю текущую военную помощь Киеву до тех пор, пока тот не продемонстрирует готовность к миру. По данным Bloomberg, соответствующее указание глава Белого дома дал министру обороны Питу Хегсету. Речь идет о поставках американской военной техники, которая еще не дошла до Украины, в том числе оружия, следующего транзитом через Польшу.

TRT на русском обсудил с известным украинским политологом, директором центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко главные вопросы, связанные с разладом в американо-украинских отношениях.

— Может ли Трамп остановить помощь без согласования с Конгрессом?

— Трамп не предоставлял Украине никакую новую помощь, поэтому речь идет о той, которая была выделена еще при прошлом президенте. Это могут быть пакеты оружия, которые выделялись в декабре-январе и пока еще не дошли до страны.

Для их отмены согласие Конгресса не требуется. Байден выделил эту помощь в рамках своих полномочий, но без участия конгрессменов. Соответственно, Трамп может это решение самостоятельно отменить.

Это стоит рассматривать в качестве инструмента давления на Украину, чтобы Зеленский пошел на уступки Трампа.

— О каких объемах помощи может идти речь?

— Мы не знаем точно, сколько оружия еще не дошло до Украины. В декабре Байден говорил о помощи в размере $2,5 млрд. Часть этих средств уже дошла до страны, другая находится в пути. Какие-то объемы помощи сейчас находятся на логистических базах Германии или в Польше. Но сколько точно — этого мы не знаем. Скорее всего, речь может идти об оружии на несколько сотен миллионов долларов. Это, конечно, значимо, но не критично.

Второй момент — сколько еще не потрачено в рамках пакета, который был принят в апреле прошлого года. Но здесь нужно учитывать, что Трамп и не собирался поставлять Украине новое оружие, поэтому эта сумма и без того оказалась бы заблокирована.

Поэтому в этой ситуации нет ничего нового. Мы и так знали, что Трамп не собирается выделять деньги Киеву.

— Как это повлияет на ситуацию на фронте?

— В прошлом году Украина не получала военной помощи от США полгода. И мы выстояли. Частично компенсировали европейские партнеры, частично —самостоятельно за счет активного развития беспилотников и их использования в военных действиях.

Это была настоящая революция в войне. Сегодня решающую роль играют именно беспилотники, а не артиллерия. Значение американских HIMARS, которые были очень мощным оружием в 2022-2023 годах, сейчас в значительной мере нивелировано.

Для Украины важны ракеты для ПВО Patriot. Большое значение имеет спутниковая информация. Она необходима для раннего обнаружения ударов баллистическими ракетами по Украине.

— Будет ли запрет на продажу оружия США для Украины?

— Трамп дал понять, что бесплатных поставок оружия больше не будет. Но если он заблокирует продажу оружия в Украину, то это ударит по американской военной промышленности. Сейчас несколько оружейных заводов в США работают исключительно или преимущественно на Киев.

Поэтому это уже вопрос экономической ситуации в конкретных регионах США. А на эти вещи Трамп, как правило, обращает внимание.

Я думаю, что скорее всего на данный момент речь идет о временной мере.

— Сможет ли ЕС нарастить помощь Украине?

— В прошлом году помощь от ЕС стала больше, чем помощь от США. Последние полтора года именно Евросоюз является лидером в оказании в том числе и военной помощи.

Великобритания уже приняла решение увеличить поддержку. Ожидается, что на внеочередном саммите Евросоюза 6 марта в Брюсселе будет рассматриваться новый большой пакет военной помощи для Украины. Он оценивается в 6 млрд евро. Венгрия и Словакия грозятся заблокировать помощь Киеву. Поэтому надо будет искать способ, как снять это блокирование или найти компромисс.

Но в том, что европейские партнеры будут помогать Украине в нынешней ситуации, нет никакого сомнения.

— Трамп принял решение давить на Украину?

— Политика Трампа по отношению к России, Украине, российско-украинской войне и Евросоюзу изменчива. Но здесь надо учитывать, что США уже не выступают по отношению к Украине как союзник и партнер. Это осталось в прошлом.

В двусторонних отношениях между США и Украиной заметен кризис. Но это напряжение можно снять. Речь может идти о торгах в рамках соглашения о ресурсах и будущих мирных переговоров о завершении войны. По поводу этих вопросов будут идти сложные переговоры.

То, что говорит и делает Трамп, показывает, что Украина нужна Америке. И в будущих мирных переговорах, и относительно ресурсного соглашения. Поэтому, я думаю, стороны будут искать компромиссы.

Но Трамп любит показывать, кто главный, он демонстрирует агрессию и жесткое давление. Это то, что сейчас и происходит. Поэтому приостановка поставок оружия — это тактическая ситуация. Она, скорее всего, временная.

А стратегически ситуация уже поменялась — США не будут партнером и союзником Украины. Американское оружие будет поставляться только за деньги.

— Будет ли США за столом переговоров в будущем?

— США не отказываются от переговоров. Именно поэтому Трамп сегодня и оказывает давление на Зеленского. Он хочет, чтобы президент Украины безоговорочно согласился на американские условия мира. Вопрос в том, какие именно это будут условия, потому что они публично не афишируются.

Если это российские условия, где будет прописано признание оккупированных территорий российскими, то Украина на них не согласится.

Мы согласимся на прекращение огня по линии фронта. То, что американцы изначально и предлагали.

Что касается мирных переговоров, то надо их начинать. И тогда будут тоже проблемы. Допускаю, что Трамп сейчас профилактически хочет сломать Зеленского так, чтобы он потом не оказывал никакого сопротивления на мирном процессе. Но думаю, что такой ситуации не произойдет.

Но драма в отношениях между США и Украиной будет продолжаться. В разных формах и в разных проявлениях.