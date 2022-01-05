В 2021 году силы безопасности Израиля убили 313 палестинцев, включая около 70 несовершеннолетних, говорится в заявлении израильской правозащитной организации B'Tselem.

Согласно документу, ушедший год стал для палестинцев самым «смертоносным» с 2014 года, а самым кровавым днем на Западном берегу с 2002 года стала дата 14 мая 2021 года, когда были убиты 13 палестинцев.

Во время столкновений в мае текущего года в секторе Газа военные Израиля убили 232 палестинца, в том числе 54 несовершеннолетних и 38 женщин.

На Западном берегу и в Восточном Иерусалиме 895 палестинцев, 463 из которых — несовершеннолетние, остались без крова в этом году после сноса принадлежащих им 295 жилых построек — это самый высокий показатель с 2016 года. Только в Восточном Иерусалиме было снесено 160 строений, 96 из которых были жилыми домами.

В течение года по приказу израильских властей было снесено еще 548 нежилых строений, в том числе хранилища горючего, склады, сельскохозяйственные постройки, предприятия и общественные сооружения — это самый высокий показатель с 2012 года.

В организации подчеркнули, что снос «не является законной практикой», как утверждает Израиль, а палестинцы, которые строят без разрешения израильских властей, не являются «преступниками».

«Израильский режим апартеида блокирует почти всю строительную деятельность палестинцев на обширных территориях Западного берега, включая Восточный Иерусалим, в то же время проводится массовое строительство для евреев. Эта политика не оставляет палестинцам иного выбора, кроме как строить без разрешений, чтобы иметь крышу над головой. В ответ израильские власти издают приказы о сносе строений. Выполняются эти распоряжения или нет — они оставляют жителей в постоянном состоянии неопределенности относительно своего будущего», — пояснили в B'Tselem.