В Турции 6 января откроется несколько предприятий авиационной промышленности, включая инженерный центр и промышленный комплекс по производству композитных материалов для отечественных самолетов пятого поколения MMU (Milli Muharip Uçak), пишет агентство «Анадолу».

Проект разработки самолетов MMU реализуется под патронажем Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

В церемонии открытия нового объекта, построенного турецкой аэрокосмической компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), примет участие президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

На строительство инженерного центра было потрачено 220 млн турецких лир. Здесь будут работать 2,3 тысячи специалистов. Центр площадью 65 тысяч квадратных метров обеспечен всем необходимым, что позволяет вести разработки без какой-либо связи с внешним миром.

На строительство промышленного комплекса по производству композитных материалов TUSAŞ выделила еще 412 млн лир. Этот промышленный объект, состоящий из 19 блоков, станет самым крупным в своей области в Турции и четвертым по величине в мире.

Объемы производства на новом объекте позволят покрыть 2 процента мирового спроса на композитные материалы. Здесь будут трудоустроены 150 инженеров и 850 технических работников.

Кроме того, построен и в ближайшее время будет открыт Центр космических технологий USM. На проект, реализованный за 390 дней, было потрачено 31 млн лир. В новом центре будет работать 718 специалистов.

Одновременно в Анкаре будет функционировать центр по контролю и ремонту летательных аппаратов. Новый центр, построенный за 53 млн лир, рассчитан на производство и проектирование всех видов комплектующих для авиационной промышленности. Здесь будут трудоустроены 510 человек.

В 2021 году экспорт сектора оборонной и авиационной промышленности Турции достигрекордной отметки в $3,22 млрд. В прошлом году многие виды продукции турецкой оборонной и авиационной промышленности были экспортированы впервые, также Анкаре удалось расширить список стран-импортеров.