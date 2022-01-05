Управляющее Афганистаном движение «Талибан» не будет включать в состав своего кабинета министров членов предыдущего правительства страны, заявил заместитель премьер-министра талибов мулла Абдул-Гани Барадар, передает TOLOnews.

​​​​​​​Отвечая на вопрос о возможности формирования в стране инклюзивного правительства, Барадар сказал, что представители США на переговорах в Дохе передали талибам имена некоторых бывших правительственных чиновников Афганистана для включения в состав нового кабинета министров страны. Барадар подчеркнул, что этого не произойдет.

Он обвинил бывших правительственных чиновников в коррумпированности, подчеркнув, что даже включение нескольких из них нанесет ущерб целостности страны. «Эти люди не могут быть в правительстве с нами, так как даже если их будет всего лишь пять человек, они нанесут ущерб репутации нашего правительства. Мы не хотим, чтобы такие люди свергли наше правительство», — сказал он.

Также Барадар сообщил, что талибы выполнили предварительные условия для признания их правительства мировым сообществом. Он подчеркнул, что если мировое сообщество продолжит игнорировать власть талибов на официальном уровне, Афганистан столкнется с экономическим кризисом, который не только затронет эту страну, но и будет иметь негативные последствия для соседних государств и всего мира.

«Талибан» предупредил о том, что в новом правительстве Афганистана нет места тем, кто при прошлой администрации выступал против «исламских и национальных ценностей», еще в сентябре. В том же месяце былиобъявлены члены нового правительства страны.