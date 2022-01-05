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Российские ученые нашли способ обеспечения Земли электроэнергией из космоса
Специалисты холдинга «Российские космические системы» разработали проект солнечной космической электростанции. Утверждается, что разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступные районы Земли
Российские ученые нашли способ обеспечения Земли электроэнергией из космоса
Российские ученые нашли способ обеспечения Земли электроэнергией из космоса / Others
5 января 2022 г.

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в государственную корпорацию «Роскосмос») разработали проект солнечной космической электростанции (СКЭС), сообщается на сайте РКС.

Утверждается, что разработка обеспечит регулярное снабжение альтернативной электроэнергией труднодоступных (островных, горных и северных) районов Земли независимо от погодных условий и времени суток, а также позволит передавать энергию на другие космические аппараты — для «плановой подзарядки» и в случае аварийных ситуаций.

Солнечная космическая электростанция будет состоять из передающего модуля — беспилотного космического корабля площадью 70 квадратных метров, который будет накапливать энергию Солнца и транслировать ее на Землю, и принимающего модуля — системы наземных мобильных антенн (так называемых ректенн) с аккумуляторами, которые получают солнечную энергию с космического корабля по лазерному каналу, преобразуют в электроэнергию и распространяют наземным потребителям.

Также корабль может служить орбитальной «зарядной станцией» — передавать энергию сторонним спутникам для оперативной подзарядки. Космическая электростанция оснащена управляющим устройством, которое позволяет сбалансированно рассредоточить энергию, а также является буфером накопления излишков солнечной энергии. «В связи истощением природных ресурсов Земли остро встает задача нахождения альтернативных источников энергии. В атмосфере нашей планеты солнечные лучи рассеваются и почти полностью теряют свою энергоэффективность. Однако в открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю. То есть человечество может черпать энергию в неограниченном количестве в космосе из возобновляемого источника — Солнца. Эта разработка — прекрасная альтернатива термоядерной энергетике», — сказала инженер-исследователь отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Мария Баркова. СКЭС работает по схеме раздельного накопления энергии — специальный солнечный коллектор станции принимает солнечное излучение, и оно распределяется по двум направлениям. Меньшая часть (около 5%) поступает в «снабжающий» аккумулятор, предназначенный для питания самой СКЭС. Остальные 95% передаются во второй накопительный аккумулятор, предназначенный для трансляции энергии на Землю по лазерному каналу. Достоинствами лазерной передачи энергии являются малая длительность трансляции (от наносекунды) и крайне низкая расходимость пучка.

В конструкции СКЭС также предусмотрен «буфер накопления солнечной энергии», который задействуется при переполнении «снабжающего» и «накопительного» аккумуляторов: излишки ценной энергии поступают в специальный генератор излучения, а затем в «буферный» аккумулятор на хранение. Генератор излучения состоит из магнетрона и оптического квантового генератора. В связке они вырабатывают лазерное и СВЧ-излучение при взаимодействии потока электронов с электрическим полем. Это излучение транслируется в преобразователь, тот превращает его в электрический ток, который копится в «буферном» аккумуляторе. В любой момент по команде управления эта «буферная» электроэнергия может быть пущена через циклотронный преобразователь на наземную ректенну лазером.

Предполагается, что такие космические электростанции будут находиться на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82°, 90° и 98°. Точное наведение лазерного пучка на мобильные наземные ректенны будет обеспечено синхронизирующим программным комплексом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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