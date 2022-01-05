Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне беспрецедентных протестов

Массовые протесты, столкновения с полицией и беспорядки по всему Казахстану привели к отставке правительства. Митингующие пошли на штурм акиматов (администраций) в Алматы и в других городах, на западе страны силовики отказались разгонять собравшихся. Протестующие, помимо снижения цен на топливо, добились ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева. #trtнарусском #Казахстан #протест #газ