ПОЛИТИКА
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Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне беспрецедентных протестов
Массовые протесты, столкновения с полицией и беспорядки по всему Казахстану привели к отставке правительства. Митингующие пошли на штурм акиматов (администраций) в Алматы и в других городах, на западе страны силовики отказались разгонять собравшихся. Протестующие, помимо снижения цен на топливо, добились ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева. #trtнарусском #Казахстан #протест #газ
Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне беспрецедентных протестов / Others
5 января 2022 г.
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