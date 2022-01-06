В обращении, полученном от казахстанской стороны, сообщалось, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа. Об этом говорится в комментарии секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации в Казахстане.

«В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение Обращения Казахстанской стороны об оказании помощи. В Обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — сообщается в комментарии, опубликованном на сайте организации 6 января.

Отмечается, что Казахстан провел консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ и направил обращение главам стран-членов организации об оказании военной помощи республике. В свою очередь, совет решил направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный срок, чтобы стабилизировать и нормализовать обстановку в стране.

О возможной подготовке протестующих за рубежом сообщала и комендатура Алматы. Как отмечалось, об этом говорит «высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алматы». 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд срочных поручений в связи со вспыхнувшими в стране беспорядками. В частности, президент потребовал создать специальную следственную группу, которая займется выявлением причин произошедшего и привлечением виновных к уголовной и административной ответственности.

ОДКБ уже направила контингент в Казахстан. Как сообщили в организации, в состав миротворческих сил вошли подразделения Вооруженных сил России — части ВДВ, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. «Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении ОДКБ. Воинский контингент организации должен будет охранять военные и государственные объекты в Казахстане.