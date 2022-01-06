Борт E35L самолета Embraer Legacy 650, который вылетел из столицы Казахстана 5 января около 22:00 (мск), приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум. Данные о полете были скрыты. Самолет может принадлежать Национальной гвардии Казахстана — сообщалось, что ведомство получило Embraer Legacy 650 в январе 2020 года, обратил внимание The Insider.

Ранее некоммерческая группа C4ADS совместно с OCCRP опубликовали расследование, согласно которому в Дубае находится незарегистрированная недвижимость семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным авторов расследования, резиденции в Дубае есть у внука Назарбаева — Нурали Алиева, бывшего руководителя Комитета Нацбезопасности Карима Масимова и зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Масимов был снят с должности главы Комитета нацбезопасности вечером 5 января. О его снятии стало известно примерно в одно время с вылетом борта E35L, указывает The Insider.

OCCRP с ссылкой на регистрационные данные недвижимости ОАЭ сообщал, что Алиев владеет тремя резиденциями в микрорайоне Джумейра-Бич Резиденс на побережье Персидского залива и еще одной в элитной яхтенной пристани Марина в Дубае.

Масимов владеет апартаментами в дубайском комплексе Executive Towers и апартаментами в районе Dubai International City, пишут авторы расследования. Это рядом с аэропортом, где сел борт E35L.

Зятю Назарбаева, миллиардеру Кулибаеву, принадлежат апартаменты на искусственном острове Palm Jumeirah. Там же в декабре команда Алексея Навального нашла апартаменты у депутата Госдумы, экс-главы сепаратистов «ДНР» Александра Бородая.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщал, что Назарбаев готовится покинуть Казахстан «ради лечения». В июле 2020 года экс-президент Казахстана уже летал на «посткоронавирусную терапию» в клинику своего близкого друга шейха Мохаммеда, эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ.

В Казахстане не утихают протесты, вызванные резким повышением цен на сжиженный газ. Митинги начались 2 января в Жанаозене, позже жителей города поддержали во многих других населенных пунктах. К вечеру 4 января протесты, на которые люди в большинстве своем выходят с политическими требованиями, охватили большую часть страны. 5 января протесты усилились, совет коллективной безопасности ОДКБ объявил, что в Казахстан будут введены «миротворческие силы».