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Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей
По данным газеты Aydinlik, система боевого управления ADVENT была экспортирована в Пакистан, Украину и Индонезию
Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей
Украина получила турецкую систему боевого управления для военных кораблей / Others
6 января 2022 г.

Турция экспортировала разработанную турецкой компанией HAVELSAN систему боевого управления ADVENT SYS для военных кораблей в ряд стран, включая Украину. Об этом сообщила в среду турецкая газета Aydinlik со ссылкой на свои источники.

По их данным, сначала эта система была экспортирована в Пакистан, а затем в Украину и в Индонезию. Однако газета не уточняет, когда был заключен контракт и когда системы были поставлены в указанные страны.

Система боевого управления ADVENT отвечает потребностям оперативного подхода к использованию сил и средств в комплексе, а не на единичном корабле. Скорее всего, она будет установлена ​​на корвет Ada, который строятдля украинских ВМС, сообщил турецкий ресурс TurDef. Комплекс имеет архитектуру, способствующую быстрому и правильному процессу принятия решений командованием и обеспечивающую гибкую структуру в использовании нового оружия и датчиков. ADVENT можно интегрировать в наземные, подводные, воздушные и надводные платформы, чтобы они действовали в одном звене.

ADVENT используют Военно-морские силы Турции. Система установлена ​​на многих турецких кораблях: на двух корветах типа Ada, на десантном корабле ANADOLU, корабле спецназначения Ufuk, фрегатах Barbaros и Istanbul.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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