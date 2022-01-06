Работа всех банков второго уровня и фондовой биржи приостановлена в Казахстане, заявил 6 января официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

«Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил Рамазанов.

Как отмечают казахские соцсети, жители Нур-Султана собрались в очередь у отделения «Народного банка Казахстана» (Halyk Bank), чтобы снять наличные в банкоматах. Граждане начали массово снимать деньги, так как это единственная открытая финансово-кредитная организация. Второй день в столице нет интернета, из-за этого магазины отказывают покупателям в безналичном расчете.

6 января бумаги банков Kaspi.kz и Halyk bank продолжили падение в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне беспорядков в стране, свидетельствуют данные торговой площадки.