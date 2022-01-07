7 января 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Израиль снес еще один дом палестинской семьи в Иерусалиме
Власти Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме снесли дом палестинца, отца 4 детей. Причиной стало то, что в 2014 году он якобы начал строительство без разрешения. Теперь палестинской семье негде жить, как и еще 175 семьям, чьи дома снесли по приказу Израиля. В 2021 году эта политика спровоцировала кровопролитный конфликт в секторе Газа. #trtнарусском #Израиль #Сильван #дом
Израиль снес еще один дом палестинской семьи в Иерусалиме / Others
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