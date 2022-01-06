Казахстан: Московские провокаторы против миротворцев

На фоне массовых беспорядков, роста криминала и мародерства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале антитеррористической операции и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Российские миротворцы в страну уже прибыли. На этом фоне из Москвы звучат провокационные заявления о «воссоединении Казахстана» с РФ. #trtнарусском #Казахстан #ОДКБ #миротворцы