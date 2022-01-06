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Казахстан: Московские провокаторы против миротворцев
На фоне массовых беспорядков, роста криминала и мародерства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале антитеррористической операции и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Российские миротворцы в страну уже прибыли. На этом фоне из Москвы звучат провокационные заявления о «воссоединении Казахстана» с РФ. #trtнарусском #Казахстан #ОДКБ #миротворцы
Казахстан: Московские провокаторы против миротворцев / Others
6 января 2022 г.
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